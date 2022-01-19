Соперники сборной России по хоккею объявили составы на Игры-2022

Сборная России по хоккею в расширенном составе начала подготовку к старту олимпийского турнира в Пекине. Команда собирается в УТЦ "Новогорск", где и определится окончательный список из 25 игроков, которые отправятся в столицу Китая.

Напомним, что Олимпиада начнется для "Красной машины" 9 февраля матчем против команды Швейцарии.

11 февраля россияне сыграют с датчанами, а завершат групповой этап поединком с чехами. Наши парни сыграют в группе "В". В группу "А" попали команды Канады, США, Германии и Китая, а Финляндия, Швеция, Словакия и Латвия составили квартет "С". Матчи плей-офф стартуют 15 февраля, а финал запланирован на 20 февраля.

Понятно, что с учетом того, что в Пекин не поедут игроки из Национальной хоккейной лиги, болельщиков и специалистов интересует, в каких составах выступят наши конкуренты. Ответы на эти вопросы мы узнали накануне.

Швейцарцы, с которыми мы начнем групповой этап, одна из самых опытных команд на Играх-2022. Почти половина команды в возрасте больше 30 лет.

В состав альпийской сборной вошел бывший игрок клубов НХЛ "Флорида" и "Торонто" Денис Мальгин, имеющий русские корни. Также мы увидим на льду 38-летнего Андреса Амбюля, который выступит на своей уже пятой Олимпиаде! Амбюль дебютировал за олимпийскую сборную своей страны в 2006 году и с тех пор не пропускал ни одних Игр.

Кроме Мальгина и Амбюля в списке швейцарцев следующие игроки:

вратари: Рето Берра ("Фрибур-Готтерон"), Леонардо Дженони ("Цуг"), Йорен ван Поттельберг ("Биль");

защитники: Сантери Алатало, Ромайн Леффель, Мирко Мюллер (все - "Лугано"), Рафаэль Диас ("Фрибур"), Михаэль Фора ("Амбри-Пиотта"), Кристиан Марти, Янник Вебер (оба - "Цюрих Лайонс"), Рамон Унтерзандер ("Берн");

форварды: Кристоф Берчи ("Лозанна"), Энцо Корви ("Давос"), Гаэтан Хаас ("Биль"), Фабрис Херцог, Грегори Хофманн, Свен Сентелер, Дарио Зимион (все - "Цуг"), Свен Андригетто, Денис Холленштайн (оба - "Цюрих Лайонс"), Симон Мозер ("Берн"), Киллиан Мотте ("Фрибур-Готтерон"), Йоэль Вермин ("Серветт").

Стоит ждать упорного сопротивления и от чехов, которые сделали ставку на игроков из Континентальной хоккейной лиги. У чехов в Пекин поедут:

вратари: Шимон Грубец ("Авангард"), Роман Вилл ("Трактор"), Патрик Бартошак ("Амур");

защитники: Якуб Ержабек ("Спартак"), Рональд Кнот, Лукаш Клок (оба - "Нефтехимик"), Давид Скленичка ("Йокерит"), Либор Шулак, Войтех Мозик (оба - "Адмирал"), Томаш Кундратек ("Оцеларжи");

нападающие: Роман Червенка ("Рапперсвиль-Йона Лейкерс"), Томаш Зогорна, Гинек Зогорна (оба - "Оскарсхамн"), Радан Ленц ("Амур"), Матей Странски ("Давос"), Матей Блюмель ("Динамо Пардубице"), Михаэль Фролик ("Лозанна"), Томаш Гика, Лукаш Седлак (оба - "Трактор"), Ян Коварж ("Цуг"), Давид Крейчи ("Оломоуц"), Михал Ржепик, Владимир Соботка (оба - "Спарта"), Иржи Смейкал ("Пеликанс"), Михаэль Шпачек ("Фрёлунда Индианс").

А вот у датчан из знакомых нам имен только нападающий финского "Йокерита" Никлас Йенсен, забросивший в нынешнем сезоне КХЛ 19 шайб.