Волейболистки открыли второй круг группового этапа Лиги чемпионов

Матчами четвертого тура наши женские клубы открыли второй круг группового этапа Лиги чемпионов. Казанское "Динамо-Ак Барс" на выезде уверенно победило французский "Безье" - 3:0 (25:12, 25:17, 25:21), калининградский "Локомотив" в ослабленном составе и без главного тренера уступил дома немецкому "Дрезднеру" - 1:3 (25:21, 20:25, 22:25, 22:25).

Команда с берегов Балтики, выступающая в квартете "А", попала в сложнейшую ситуацию. Еще до матча с "Дрезднером" Всероссийская федерация волейбола объявила, что из-за положительных тестов на коронавирус у некоторых представителей "Локо" гостевая встреча Суперлиги с московским "Динамо", назначенная на 23 января, переносится на неопределенную пока дату.

Однако в Лиге чемпионов играть все же пришлось. Но без главного тренера Андрея Воронкова, волейболисток основного состава его дочери Ирины Воронковой, Юлии Бровкиной,Тамары Зайцевой, Виктории Горбачевой, Анастасии Жабровой. На замену им в заявку были включены девушки из выступающего в высшей лиге "А" "Локомотива-2".

В игре одним из слабых мест хозяек оказался прием. Гостьи аж 18 (!) очков добыли непосредственно с подачи. Волейболистки "Дрезднера" оперативно вычислили все слабые места обескровленного соперника и добились победы. Шансы на выход в плей-офф, куда попадут победители всех пяти групп и еще три команды со вторых мест, у "Локо" постепенно улетучиваются - это было второе поражение.

У казаночек же в группе "D" пока все в порядке - три выигрыша. Возможно, перегнать сильный турецкий "Фенербахче" не получится, но "Динамо-Ак Барс" и на втором месте должно иметь хорошие показатели.