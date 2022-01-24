Медведев волновался, но победил и вышел в четвертьфинал Australian Open

Даниил Медведев во второй раз подряд вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. В прошлом году, как мы помним, он был финалистом. Сейчас - это уже только задача-минимум.

Итак, в первом круге Australian Open Медведев победил представителя Швейцарии Генри Лааксонена, во втором сломил сопротивление австралийца Ника Кирьоса, в третьем не испытал сложностей в мачте с противником с труднопроизносимой фамилией - Ботиком ван де Зандсхулпом из Нидерландов. А накануне, в матче четвертого круга, Даниил обыграл представителя США Максима Кресси, занимающего 70-е место в рейтинге ATP. Тем не менее второй ракетке мира потребовалось четыре сета и 3 часа 27 минут, чтобы довести дело до победы - 6:2, 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:5 в пользу Медведева.

Результат есть, но в этот раз Даниилу не всегда было комфортно на корте. Дело в том, что Максим Кресси исповедует старую школу тенниса и любит действовать по схеме "подача - выход к сетке". Так что для Медведева, который всегда стоит далеко на задней линии, принять и сделать брейк стало гораздо тяжелее. Тактика соперника была известна заранее. Так что россиянин сразу выразил недовольство, что его встречу поставили на арену Маргарет Корт, а не на большой и главный корт Australian Open - арену Рода Лэйвера, где он смог бы лучше использовать свои козыри и преимущества.

Шесть раз Медведев добирался как минимум до стадии 1/4 финала на турнирах "Большого шлема". Чаще всего - на Открытом чемпионате США (2019-2021), где в прошлом году стал чемпионом

Уже по ходу матча Медведев прокомментировал стиль Кресси так: "Как же скучно". И вообще в этом матче Даня позволил себе немного понервничать: и судье попенял, что тот не следит за отсчетом времени на подачу соперника, и сам с собой разговаривал, причем довольно громко - то вопрошал, почему так везет Кресси, то возмущался, что не может завершить розыгрыш в свою пользу. Но, как оказалось, это тоже была своего рода тактика. И Медведев не побоялся открыто в этом признаться.

- Не знаю, кто еще в Туре играет в такой теннис. Мне кажется, никто не любит такие вещи. После двух партий я говорил себе, что я контролирую ситуацию, но нужно сделать еще один брейк. А в итоге уступил в третьем сете на тай-брейке. Дальше у меня было восемь брейк-пойнтов, и я мог и должен был преуспеть раньше. Так что я пытался завести себя: "Камон, ну сделай что-нибудь". Он играл хорошо, но в итоге я справился. Не хотел праздновать брейк, потому что надо было просто завершить встречу в свою пользу, - сказал Медведев в эфире Eurosport. - Что касается моих слов в адрес Кресcи, то я немного сошел с ума и немного переборщил. Хотел немного на него надавить, залезть к нему в голову. Вдруг он начнет думать: "Чего это Медведев несет?". А это, в свою очередь, приведет к его ошибкам. Понятно, что сейчас я недоволен тем, что я говорил. Но самое главное, что я продолжал бороться.

В четвертьфинале Даниил Медведев сразится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Канадский теннисист, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под девятым номером, обыграл хорвата Марина Чилича (27) со счетом 2:6, 7:6 (9:7), 6:2, 7:6 (7:4).

Четвертьфиналисты Australian Open в мужском одиночном разряде

В четвертьфинал Australian Open также пробился итальянец Янник Синнер, замыкающий топ-10 мирового рейтинга. Он обыграл австралийца Алекса де Минора (42-я ракетка мира) со счетом 7:6 (7:3), 6:3, 6:4.

Следующим соперником Синнера будет греческий теннисист Стефанос Циципас (4), который в пяти сетах со счетом 4:6, 6:4, 4:6, 6:3, 6:4 одержал победу над американцем Тейлором Фритцем (22).

Другие четвертьфинальные пары выглядят так: Гаэль Монфис (Франция) - Маттео Берреттини (Италия), Денис Шаповалов (Канада) - Рафаэль Надаль (Испания).