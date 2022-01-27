Меня зовут Фань Жань. Я занимаюсь сноубордингом уже 10 лет. Сноубординг для меня - это образ жизни. Этот спорт сопряжен с вызовами, а еще он дает возможность познакомиться с интересными людьми, которые тоже любят зимние виды спорта. Словом, сноубординг для меня - это настоящая страсть.

Сноубординг как образ жизни

Я люблю пробовать все новое, обожаю преодолевать трудности. В 2002 году, когда мне было еще 16, я впервые отправилась на горнолыжную базу "Бадалин" в Пекине. Так началась моя "лыжная эпопея". В 2011 году на крытой горнолыжной базе в Пекине я увидела любителей сноубординга. Это было здорово! Попробовала покататься - и сразу же влюбилась в этот захватывающий вид спорта. Стала брать уроки и собирать информацию, смотреть видео. Внимательно разбирала соревнования по сноубордингу на зимних Олимпиадах, чтобы лучше изучить технику, снаряжение, узнать историю этого вида спорта. Сейчас каждую неделю я вместе с друзьями отправляюсь на разные лыжные базы Пекина, где мы тренируемся. Словом, сноубординг стал образом жизни.

В 2015 году, после того как стало известно, что зимняя Олимпиада-2022 пройдет в Пекине, у нас в стране заметно улучшилась лыжная инфраструктура. Мне нравится кататься на разных горнолыжных базах: трассы, качество снега и услуги везде очень разные. Я часто бываю на крупных горнолыжных курортах в Пекине, в районе Чунли города Чжанцзякоу, в провинции Цзилинь и в окрестностях Харбина, побывала на горнолыжном курорте "Шелковый путь" в городе Урумчи. Вместе с друзьями мы посетили базу в районе Канас в пригороде Алтая в Синьцзяне, мы катались по горным склонам, там просто прекрасный снег! Там мы попробовали и "бэккантри" - это когда сначала с доской поднимаешься на гору, а потом спускаешься вниз по "пухляку" - неукатанному снегу. Район Канас стал настоящим раем для лыжников и сноубордистов.

Я побывала на горнолыжных курортах России, Грузии и Турции. Самым впечатляющим для меня стал курорт "Гудаури" в Грузии, расположенный на южных склонах Большого Кавказского хребта. Там очень много снега и удивительные пейзажи, притом все достаточно дешево - за 4-5 дней мы там потратили, как за один день в Чунли или в Пекине. Моя "сноубордистская география" расширяется. После окончания пандемии я хочу побывать на разных горнолыжных курортах и базах, обязательно отправлюсь в поселок Кёктокай в Синьцзяне, а также в Японию и в Европу.

Я занимаюсь сноубордингом уже 10 лет. Спортивные травмы стали своего рода "нормой", но я не боюсь новых вызовов. Обычно я катаюсь на сложных трассах, занимаюсь слаломом, сноуборд-кроссом и другими соревновательными дисциплинами. Мне также нравится скоростной спуск со склона - это так романтично! Выброс адреналина во время спуска помогает преодолеть стресс. Раньше каждые выходные я ездила на горнолыжные базы в пригородах Пекина, в Чунли или на курорты на северо-востоке Китая, все выходные я посвящала сноуборду. Это так здорово! Потом с хорошим зарядом бодрости я возвращалась к своей обычной жизни.

Фото: Медиакорпорация Китая

Друзья-сноубордисты

В соцсетях есть огромное сообщество любителей горнолыжного спорта. Я и сама администратор группы любителей сноубординга, там 200 человек - это друзья, знакомые и мои одноклассники. Мы все - люди разных профессий, но нас объединяет страсть к этому виду спорта. Мы часто собираемся. Друзья приезжают из северных регионов страны, из Северо-Восточного Китая, из провинции Хэбэй, Шаньдун и других районов, но в последние годы растет число любителей сноубординга и на юге Китая. Сегодня на горнолыжной базе в Чунли в провинции Хэбэй и на горнолыжном курорте Чанбайшань часто можно увидеть любителей лыжного спорта из Южного Китая. У меня есть друзья из Шанхая, которые с началом сезона почти каждые выходные приезжают в Пекин, чтобы покататься на сноуборде. Некоторые из моих друзей даже купили жилье недалеко от горнолыжных курортов. Кроме того, в последние годы в таких больших городах на юге, как Гуанчжоу, Шанхай, Чэнду и Шаосин, были построены крытые горнолыжные комплексы, что способствовало росту популярности зимних видов спорта в Южном Китае.

Среди моих друзей есть и профессиональные сноубордисты, например, Чжан Цзяхао. Он катается с 17 лет, всего за пять лет он стал профессиональным спортсменом. На состоявшемся в сентябре этого года чемпионате по лыжным видам спорта в Чили Чжан Цзяхао завоевал золотую, серебряную и две бронзовых медали в разных соревновательных видах. Сейчас он продолжает участвовать в соревнованиях в Европе, чтобы попасть на зимние Олимпийские игры в Пекине. Чжан Цзяхао родом из Пекина, поэтому участие в зимних Олимпийских играх, которые пройдут в его родном городе, - это его мечта. Хотя 26 лет - это уже не молодой возраст для профессионала, но я все равно искренне надеюсь увидеть его на Олимпиаде.

Фото: Медиакорпорация Китая

Олимпийские надежды

В 2019 году я побывала на горнолыжном курорте в Сочи. Этот курорт удивил меня первоклассными трассами, прекрасными отелями и питанием, отличным сервисом. Я стала невольно сравнивать Сочи с Чунли, где пройдут олимпийские соревнования по лыжным видам спорта, тогда я подумала, что мы еще отстаем. Однако за последние пару лет в Чунли совершенствуется инфраструктура горнолыжных комплексов и баз. В настоящее время курорт в Чунли вполне соответствует международным стандартам по качеству и обслуживанию и получил международное признание.

Зимние Олимпийские игры в Пекине - настоящий праздник для любителей и профессионалов лыжного спорта. Помимо таких дисциплин, как шорт-трек, бобслей, я с интересом буду следить за выступлениями сноубордистов. Во время соревнований буду болеть за китайских спортсменов - сноубордиста Су Иминя и лыжницу Гу Эйлин. Я уверена, что они способны завоевать "золото". Надеюсь, что все наши спортсмены победят!