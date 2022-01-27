Наука и техника в олимпийском арсенале

В ходе проходящих тестовых соревнований в рамках подготовки к проведению зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекинском ледовом спортивном центре "Укэсун" можно не только посмотреть захватывающие хоккейные матчи, но и прикоснуться к параду достижений высокой науки и технологий.

В VR-шлеме зрители увидят соревнования в условиях виртуальной реальности, с помощью смартфона получится понаблюдать за игрой с разных ракурсов.

Прогуливаясь по спортивному центру, можно встретить умных роботов доставки, дезинфекции, роботов, которые подметают полы и моют окна и др.

Работникам СМИ здесь созданы все условия для ведения "облачных" трансляций, структура для ретрансляции уверенно работает за тысячи километров от реального матча, журналисты смогут с учетом противоэпидемических мер вести безопасный диалог со спортсменами.

Среди других противоэпидемических технологий есть градусник в виде пластыря, который на сегодня обладает самыми маленькими размерами и самой высокой точностью среди портативных приборов постоянных замеров температуры в мире. Такой градусник приклеивается в подмышечную впадину, а температуру можно узнать в мобильном приложении.

По словам сотрудника технического отдела Организационного комитета зимних Олимпийских игр, все новые технологии, применяемые во время тестовых мероприятий, будут в пилотном порядке использоваться на предстоящих зимних Олимпийских играх в Пекине.

Фото: Медиакорпорация Китая

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В Оргкомитете зимних Олимпийских и Паралимпийских игр-2022 отметили, что сеть 5G покрывает все объекты Игр и дороги, соединяющие их, в том числе высокоскоростную железную дорогу Пекин - Чжанцзякоу, что позволит мировой аудитории наслаждаться Играми посредством трансляций в формате 8K в сверхвысоком разрешении и знакомиться с Играми в виртуальной реальности.