Мечта
Когда в 2008 году в Пекине была летняя Олимпиада, я училась в начальной школе в Чунцине. Олимпийские состязания, а также активные, жизнерадостные волонтеры, которых я видела по телевизору, произвели на меня огромное впечатление. "Улыбка волонтера - визитная карточка Пекина" - эта фраза укоренилась в моем детском сознании, тогда у меня и появилась мечта - стать волонтером на Олимпийских играх.
Скоро в Пекине стартуют зимние Олимпийские игры. Сейчас я как раз учусь в столичном университете и мое желание исполнилось - я буду олимпийским волонтером. Опыт такой работы есть, ведь я уже работала волонтером со знанием русского языка на Пекинском саммите Форума сотрудничества "Китай - Африка" в 2018 году, помогала во время проведения китайско-российского детского новогоднего вечера в Пекине. Кроме того, я принимала участие в международном волонтерском проекте - краткосрочных курсах английского языка в Камбодже. Летом этого года в родном Чунцине мне удалось поучаствовать в противоэпидемической работе.
Мне нравится заниматься волонтерской работой, я считаю, что это очень ответственная миссия. Предоставляя волонтерскую помощь, я использую свои знания на пользу общему делу, волонтерская работа дает мне ценный опыт и позволяет расширить круг знакомых, это очень интересно!
В преддверии Олимпиады
В октябре нынешнего года в Столичном дворце спорта в рамках серии соревнований "Встреча в Пекине" состоялись Открытый чемпионат Азии по фигурному катанию и чемпионат мира по шорт-треку. Там я прошла тестовую волонтерскую практику для подготовки к зимним Олимпийским играм.
В связи с эпидемической ситуацией все зимние олимпийские объекты и тестовые соревнования проходили в режиме ограниченного доступа, волонтеры тут не исключение. Каждый день мы курсировали только между отелем и местом проведения соревнований. Во время работы на стадионе наша команда все время была в масках. А во время перемены волонтерского поста мы еще должны были проходить полную дезинфекцию. Во время перевода для спортсменов в смешанных зонах мы всегда должны были оставаться в масках, а спортсмены общались со СМИ без масок. Кроме того, каждый день нам делали ПЦР-тесты.
Волонтеры были обязаны носить "умный" термометр, который измеряет температуру 24 часа в сутки. Это небольшое устройство в режиме реального времени отслеживает температуру волонтеров, их местоположение и другую информацию.
Будучи волонтерами со знанием русского языка, мы предоставляли переводческие услуги, включая переводы для иностранных спортсменов в зоне проведения интервью, объясняли порядок церемонии вручения медалей, переводили зарубежным чиновникам, присутствующим на соревнованиях, и иностранным сотрудникам, оказывающим техническую поддержку во время соревнований.
Во время перевода часто фигурировали спортивные термины, например, названия элементов в фигурном катании и конькобежных дисциплинах. Эти слова почти не встречались во время учебы, поэтому приходилось готовиться, чтобы предоставить качественный перевод.
Я работаю в Столичном дворце спорта, это первый крытый каток с искусственным льдом в Китае, он появился более 50 лет назад. Для проведения зимних Олимпийских игр этот спортивный комплекс был модернизирован. Здесь впервые используется экологически чистая технология по производству льда из хладагента диоксида углерода. Вместе с этим здесь работает уникальная система экранов и проекторов, благодаря которой можно проецировать изображения на верхнюю часть стадиона и на поверхность льда, включая национальные флаги стран-участниц, это просто потрясающе!
Волонтеры несут тепло
Работа во время тестовых соревнований "Встреча в Пекине" помогла узнать весь процесс и обязанности олимпийского волонтера. Меня очень тронуло то, что по окончании церемонии награждения победителей на тестовых соревнованиях на стадионе прозвучали слова: "Спасибо всем волонтерам". Мы все тогда почувствовали, что наши усилия были не зря.
Тестовые соревнования для волонтеров были своего рода "предварительными экзаменами". Предстоящие зимние Олимпийские игры в Пекине, которые стартуют через 100 дней, станут для нас настоящим экзаменом, но мы уже готовы!
Я надеюсь, что Китай сможет представить всему миру настоящий праздник спорта. Мы готовы с радостью приступить к нашей работе, тепло встретить всех участников Игр, чтобы мир узнал о гостеприимном Китае.