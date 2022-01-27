Цзэн Цзыи учится на втором курсе магистратуры Института русского языка Пекинского университета иностранных языков. Русский она изучает уже пять лет. Цзэн Цыи начала свою волонтерскую работу на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, помогая в проведении тестовых соревнований в Столичном дворце спорта.

Мечта

Когда в 2008 году в Пекине была летняя Олимпиада, я училась в начальной школе в Чунцине. Олимпийские состязания, а также активные, жизнерадостные волонтеры, которых я видела по телевизору, произвели на меня огромное впечатление. "Улыбка волонтера - визитная карточка Пекина" - эта фраза укоренилась в моем детском сознании, тогда у меня и появилась мечта - стать волонтером на Олимпийских играх.

Скоро в Пекине стартуют зимние Олимпийские игры. Сейчас я как раз учусь в столичном университете и мое желание исполнилось - я буду олимпийским волонтером. Опыт такой работы есть, ведь я уже работала волонтером со знанием русского языка на Пекинском саммите Форума сотрудничества "Китай - Африка" в 2018 году, помогала во время проведения китайско-российского детского новогоднего вечера в Пекине. Кроме того, я принимала участие в международном волонтерском проекте - краткосрочных курсах английского языка в Камбодже. Летом этого года в родном Чунцине мне удалось поучаствовать в противоэпидемической работе.

Мне нравится заниматься волонтерской работой, я считаю, что это очень ответственная миссия. Предоставляя волонтерскую помощь, я использую свои знания на пользу общему делу, волонтерская работа дает мне ценный опыт и позволяет расширить круг знакомых, это очень интересно!

В преддверии Олимпиады

В октябре нынешнего года в Столичном дворце спорта в рамках серии соревнований "Встреча в Пекине" состоялись Открытый чемпионат Азии по фигурному катанию и чемпионат мира по шорт-треку. Там я прошла тестовую волонтерскую практику для подготовки к зимним Олимпийским играм.

Команда волонтеров перед Олимпиадой прошла тестовые соревнования "Встреча в Пекине".

В связи с эпидемической ситуацией все зимние олимпийские объекты и тестовые соревнования проходили в режиме ограниченного доступа, волонтеры тут не исключение. Каждый день мы курсировали только между отелем и местом проведения соревнований. Во время работы на стадионе наша команда все время была в масках. А во время перемены волонтерского поста мы еще должны были проходить полную дезинфекцию. Во время перевода для спортсменов в смешанных зонах мы всегда должны были оставаться в масках, а спортсмены общались со СМИ без масок. Кроме того, каждый день нам делали ПЦР-тесты.

Волонтеры были обязаны носить "умный" термометр, который измеряет температуру 24 часа в сутки. Это небольшое устройство в режиме реального времени отслеживает температуру волонтеров, их местоположение и другую информацию.

Будучи волонтерами со знанием русского языка, мы предоставляли переводческие услуги, включая переводы для иностранных спортсменов в зоне проведения интервью, объясняли порядок церемонии вручения медалей, переводили зарубежным чиновникам, присутствующим на соревнованиях, и иностранным сотрудникам, оказывающим техническую поддержку во время соревнований.

Во время перевода часто фигурировали спортивные термины, например, названия элементов в фигурном катании и конькобежных дисциплинах. Эти слова почти не встречались во время учебы, поэтому приходилось готовиться, чтобы предоставить качественный перевод.

Цзэн Цзыи: Улыбка волонтера - визитная карточка Пекина.

Я работаю в Столичном дворце спорта, это первый крытый каток с искусственным льдом в Китае, он появился более 50 лет назад. Для проведения зимних Олимпийских игр этот спортивный комплекс был модернизирован. Здесь впервые используется экологически чистая технология по производству льда из хладагента диоксида углерода. Вместе с этим здесь работает уникальная система экранов и проекторов, благодаря которой можно проецировать изображения на верхнюю часть стадиона и на поверхность льда, включая национальные флаги стран-участниц, это просто потрясающе!

Волонтеры несут тепло

Работа во время тестовых соревнований "Встреча в Пекине" помогла узнать весь процесс и обязанности олимпийского волонтера. Меня очень тронуло то, что по окончании церемонии награждения победителей на тестовых соревнованиях на стадионе прозвучали слова: "Спасибо всем волонтерам". Мы все тогда почувствовали, что наши усилия были не зря.

Тестовые соревнования для волонтеров были своего рода "предварительными экзаменами". Предстоящие зимние Олимпийские игры в Пекине, которые стартуют через 100 дней, станут для нас настоящим экзаменом, но мы уже готовы!

Я надеюсь, что Китай сможет представить всему миру настоящий праздник спорта. Мы готовы с радостью приступить к нашей работе, тепло встретить всех участников Игр, чтобы мир узнал о гостеприимном Китае.