Пекин готов провести Олимпиаду-2022 вопреки вирусам, в том числе и политического толка

До зимних Олимпийских игр в Пекине осталось совсем немного времени. Китай полностью готов к проведению крупнейшего спортивного форума, несмотря на непростую эпидемиологическую и политическую обстановку.

Об этом российским журналистам рассказали накануне на специальной пресс-конференции, организованной посольством Китайской Народной Республики (КНР) в Москве.

- Будучи первой в истории столицей летней и зимней Олимпиад, Пекин провел исчерпывающую подготовку, - заверил Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. - Мы с нетерпением ждем спортсменов и гостей со всего мира. Развитие олимпийского дела выражается не только в количестве выигранных золотых медалей, но и в глубоком понимании и практическом воплощении олимпийского духа, а также в поддержке олимпийского движения. Предстоящие Игры покажут мужественность и искренность Китая в эпоху толерантности. День открытия Олимпийских игр совпадает с китайским Новым годом, праздником весны. Мы верим в возможность зажечь олимпийский огонь в Пекине в такой особенный день.

Впрочем, в том, что китайцы подготовятся в срок, никто и не сомневался. По словам заместителя директора Департамента международных связей Оргкомитета Игр-2022 Ван Сюецзюня, председатель КНР Си Цзиньпин много раз лично инспектировал олимпийские объекты. И все 12 соревновательных объектов готовы и сертифицированы Международным олимпийским комитетом. Спортсменов ждут три олимпийские деревни, журналистов - медиацентр. И, конечно же, Китай будет удивлять гостей новейшими технологиями, среди которых искусственный интеллект, сеть 5G, водородное топливо. "Наши гости сами увидят, как все организовано". А некоторые уже и увидели. К нынешнему моменту на объектах прошли 11 из 12 тестовых соревнований, в том числе и по шорт-треку. "Я был в Пекине на квалификационном к Олимпиаде этапе Кубка мира. Все было организовано очень здорово для нашего вида спорта", - рассказал наш ведущий шорт-трекист Семен Елистратов, тоже принимавший участие в пресс-конференции.

Понятно, что, как и полгода назад на летних Играх в Токио, краеугольным будет вопрос антиковидной безопасности, особенно с учетом появления новых штаммов. К этой проблеме организаторы подходят со всей основательностью. Новые штаммы изучаются, строгие, но эффективные меры предпринимаются.

Фото: REUTERS

Другое дело, что Пекину приходится иметь дело не только с коронавирусом, но и политическим "вирусом". Соединенные Штаты опять взялись вплетать политику в спорт, накануне объявив о дипломатическом бойкоте Игр. И эту тему на вчерашней пресс-конференции обойти было никак нельзя.

- США безуспешно пытаются пропагандировать дипломатический бойкот. Китай неоднократно подчеркивал, что Олимпиада - прежде всего грандиозное спортивное событие, а не сцена для политических шоу и манипуляций. Так называемый бойкот наносит ущерб спортсменам и представляет собой бессмысленное осквернение олимпийского духа, - подчеркнул советник посольства КНР в России Лю Минчэ.

Фото: REUTERS

На этом фоне для китайской стороны особенно важно, что приглашение посетить церемонию открытия Олимпиады-2022 принял российский президент Владимир Путин. "Его визит принесет много хороших новостей для наших народов", - уверен советник китайского посольства Гун Цзяцзя.

Впрочем, в спорте мы с Китаем дружим уже давно. Как напомнил заместитель гендиректора Олимпийского комитета России (ОКР) Родион Плитухин, еще в 2018 году в присутствии Путина и Си Цзиньпина был подписан меморандум о сотрудничестве между ОКР и Китайским олимпийским комитетом. К слову, эти связи нам наверняка помогут уже сейчас, когда будет решаться вопрос с перелетом наших олимпийцев в Пекин для участия в Играх-2022.