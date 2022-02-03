В Самарской области прошло открытое первенство по зимнему полиатлону

Накануне Зимней Олимпиады в Пекине в России стартовали соревнования по "снежным" видам спорта. И готовились к конкурсу "Верим в Россию - вместе мы сила!" в поддержку наших спортсменов. Его запустили Минспорта России и АНО "Национальные приоритеты".

В Тыве, в городе Туран, местные фанаты ждут старта хоккейного турнира на Олимпиаде. И сами проводят соревнования в новой хоккейной коробке. Фото: Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики Тувы.

В Самарской области прошло открытое первенство Сергиевского района по зимнему полиатлону. Троеборье включает стрельбу из пневматической винтовки, подтягивания для мужчин и отжимания для женщин, а также лыжные гонки. Соревнования прошли в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография". Участвовали самарские спортсмены и из Республики Татарстан.

"Сколько себя помню, именно сергиевские лыжники берут первое место по полиатлону в области, - рассказал "РГ" главный судья первенства Вазген Гокорян. - У нас прекрасная трасса". Самые юные лыжники преодолели дистанцию в один километр. Мужчины бежали пять километров. А двое участников без оглядки на мороз - еще и дополнительно 10 километров. Среди них был молодой лыжник Артем Резяпкин.

"Я каждый год жду этих соревнований, здесь очень хорошая трасса, это точно, - рассказал "РГ" Артем. - И конечно, будем болеть за наших лыжников и биатлонистов в Пекине!"

Юный житель Турана в Тыве Марк Харитонов тоже любит зимние виды спорта, особенно хоккей. "Занятия на свежем воздухе - это классно! - говорит он. - Благодаря им стану сильным, ловким и улучшу свои хоккейные навыки. И конечно же, стремлюсь к олимпийским высотам". В городе фанаты ждут старта хоккейного турнира на Олимпиаде. И тренируются в новой хоккейной коробке. Ее построили по нацпроекту "Демография".

Проводить соревнования дворовым командам и местным жителям не мешают даже тувинские морозы в 50 градусов

Здесь собираются дворовые команды, местные жители проводят мини-соревнования. Не мешают даже тувинские морозы в 40-50 градусов.

Конкурс

В конкурсе "Верим в Россию - вместе мы сила!" могут принять участие все желающие, выступив с проектом, флешмобом в поддержку наших спортсменов на Олимпиаде.

Провести такие акции особенно важно, когда действуют ограничения на использование национальной символики, а на трибунах в Китае не будет российских болельщиков.

Свои предложения, анонсы мероприятий и акций присылайте до 4 февраля на почту komanda-rossii@minsport.gov.ru. А посты, мероприятия и акции в социальных сетях обозначайте хештегами конкурса #КомандаРоссии #ВеримвРоссию #ВместеМыСила #спортнормажизни.