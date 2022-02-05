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05.02.2022 18:13
Рубрика: Спорт

КХЛ объявила о досрочном завершении регулярного чемпионата

Текст: Максим Домчев
Континентальная хоккейная лига объявила, что оставшиеся матчи регулярного чемпионата доиграны не будут.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ

О решении досрочно завершить регулярный сезон объявил в субботу президент КХЛ Алексей Морозов. Такое предложение будет вынесено на утверждение правления и Совета директоров лиги. Это решение направлено на то, чтобы КХЛ сумела провести плей-офф и определить обладателя Кубка Гагарина.

"Для того, чтобы плей-офф состоялся с учетом текущей ситуации с пандемией максимально комфортно для команд-участниц и болельщиков, лига вынесет на утверждение правления и Совета директоров КХЛ и согласование с ФХР решение не проводить оставшиеся игры регулярного чемпионата и утвердить новый порядок определения результатов регулярного чемпионата в текущем сезоне", - приводит сайт КХЛ слова Морозова.

Он добавил, что причин для такого решения было несколько. Продолжается пандемия коронавируса и сохраняется риск заражения игроков в оставшихся матчах, что создало бы немало проблем при проведении плей-офф.

"Поэтому Лига решила сосредоточиться на проведении розыгрыша Кубка Гагарина по оптимальной структуре, когда на каждом этапе матчи проходят через день, а в день проходит не более четырех матчей", - сказал Морозов.

Но перед началом серий игрокам предстоит пройти карантин в своей команде. Дополнительный день между играми позволит оперативно менять выбывающих игроков и тогда массовое заражение игроков в одной из серий не поставит под удар проведение других матчей.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
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Что касается распределения мест в регулярном чемпионате, то оно будет проведено по проценту набранных очков.

"Важно было найти справедливую формулу и гарантировать всем клубам равные условия, в том числе учесть разное количество матчей, которые были проведены командами. В итоге выбран самый объективный вариант - распределить шестнадцать команд по проценту набранных очков от максимально возможного количества. Это известная и зарекомендовавшая себя практика фиксации результатов. Она уже применялась и в России, и в мире", - продолжил Морозов.

Матчи в сериях на выбывание стартуют первого марта.

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