Легендарная советская лыжница Галина Кулакова взяла все золото ОИ в Саппоро

Легендарная лыжница Галина Кулакова не раз повторяла: все награды важны и равны. Но, как ни крути, эти медали особенные. Олимпийское золото японского Саппоро до сих пор блестит. Хотя прошло пятьдесят лет.

Галине Кулаковой в этом году исполняется 80 лет, и она находится в прекрасной спортивной форме. Фото: Оксана Ильина

Галине Алексеевне тогда было тридцать - самый расцвет сил. В предолимпийском цикле она не проиграла ни одной гонки. Возможно, потому что в 1968 году в Гренобле, на своей первой олимпиаде, за пятьсот метров до финиша упала, что называется, на ровном месте и осталась второй. Многочисленные спортивные эксперты до сих пор анализируют причину того "проигрыша" - техника, лыжи, смазка, погода.

- Конечно, я помню все старты и финиши. Но об этом не рассказать не могу - чувствовать надо. А в Саппоро после первой медали будто второе дыхание открылось. Спортсмены знают, о чем я. Выиграла 5 километров, и пошло-поехало, - рассказывает Кулакова.

Галина Алексеевна поехала так, что забрала все женское лыжное золото. В Саппоро только двое смогли победить во всех дисциплинах: голландский конькобежец Ард Схенк и она.

Нина Парамонова, трехкратная чемпионка СССР, соперница, подруга, а сегодня еще и смотритель-экскурсовод музея Галины Кулаковой, уверена: Галя тогда взяла бы и больше, но было только три гонки. Они всегда были рядом, сначала на лыжне, теперь живут по соседству в поселке Италмас, недалеко от Ижевска.

- Музей открыли пятнадцать лет назад, когда хранить лыжные трофеи Галины Алексеевны стало уже негде. Кубки, подарки, медали. Только золотых за победы на первенстве Союза -39, ни у кого столько нет, - с гордостью говорит Нина Аркадьевна. - Было бы 40, но в той последней гонке я Галю обошла. Сказала ей после, что тридцать девять звучит лучше, чем сорок!

В музее хранятся спортивная форма Галины Кулаковой и даже парадная шуба, которую она надевала на церемонию открытия Олимпиады в Саппоро. Лыжи, те самые, что трижды домчали Кулакову до золота Саппоро, тоже здесь. "Хорошие были лыжи, надежные, деревянные", - говорит спортсменка.

В 40 лет она, как и обещала, закончила карьеру. Какое-то время тренировала. Сейчас живет в деревне.

- Ее, конечно, звали в Москву и даже за границу. Но Галя сказала: жить будут только на родине, только в своем доме. У нас и огород, и куры, собака, кот. А какие мы снимаем урожаи! - рассказывает Нина Парамонова. - Приезжайте осенью, посмотрите на тыквы - каждая по 20 килограммов!

Конечно, не огородом единым. В Италмасе теперь есть стадион - разумеется, имени Кулаковой. Она сама контролировала работы. Спиливать старые высокие деревья не разрешила, и подрядчики согласились. Теперь готовится к юбилею - в этом году, в апреле, Галине Алексеевне Кулаковой исполнится 80 лет. Сегодня Кавалер Серебряного Олимпийского ордена, полученного в 1984 году из рук президента МОК Хуана Антонио Самаранча, болеет за наших.