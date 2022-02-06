Сборная России поднялась на третье место в медальном зачете Олимпиады-2022

В Пекине завершился второй соревновательный день зимних Олимпийских игр. Сегодняшний день стал знаменательным для российской сборной: усилиями лыжника Александра Большунова команда заработала первую золотую медаль.

Русские безумно круты

"Бронза - это хорошо для стартовой гонки, в концовке я даже получил удовольствие. А что касается русских, то они безумны круты", - такими словами прокомментировал итоги скиатлона бронзовый призер соревнований финн Ийво Нисканен.

Большунов показал выдающийся результат: он на девять минут опередил трехкратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо, финишировавшего на 40-м месте. "Клебо сильно разочаровал нас. Он отстал от великолепного Большунова на девять (!) минут. Александр нокаутировал всех соперников и опередил ближайшего преследователя более чем на минуту. Чертовски сумасшедшая гонка в исполнении россиянина", - восторгается выступлением Александра норвежское издание Dagbladet.

Большунов давненько входит в число топовых лыжников, но до сей поры он не выигрывал золото Олимпиады: в Пхенчхане-2018 россиянин завоевал три серебра и одну бронзу, а также стал чемпионом мира на последнем чемпионате мира именно в скиатлоне. Многие ждали, что в Пекине Большунов, наконец, возьмет награду высшей пробы. К счастью, Александр оправдал эти ожидания.

"Это нереальные эмоции. Я бежал последний круг, и у меня наворачивались слезы. Мне удалось выиграть в нужный момент и нужный час. Я забрал то, ради чего спортсмены со всего мира тренируются годами и стараются выйти на пик формы. Была уверенность, что я возьму золото, хотя 3-4 дня назад я сделал интервальную работу. Когда ускорялся, то плакал, поскольку моя скорость была ниже тренировочной", - признался в разговоре с журналистами Большунов.

Второе место в скиатлоне досталось также нашему соотечественнику - Денису Спицову. "Медаль есть медаль. Конечно, приятнее стоять на пьедестале с Сашей, чем с иностранцами. Для меня особо разницы нет кому проигрывать. Нам с Сашей до сих пор не верится, как будто это какой-то сон. Здорово, что снова на Олимпиаде, именно там, где надо, оказались вместе в тройке. Видел, как он финишировал с флагом, как побежал меня встречать. Было приятно", - отметил Спицов.

Сенсация в фристайле

Впервые с 1994 года россиянка завоевала медаль в фристайле на Олимпийских играх. Бронзовую медаль в могуле взяла 19-летняя Анастасия Смирнова, впервые в карьере участвующая в Играх.

"Очень рада медали, не хотелось возвращаться без нее. Делали все возможное, чтобы ее получить. Когда поняла, что буду в призерах, внутри вообще ничего не почувствовала, потому что я настраивалась на этот старт не как на Олимпиаду, а как на обычный Кубок мира. Для меня Олимпиада выделялась форматом, потому что я не понимала, как нужно сделать три, а не два чистых заезда, а до этого еще и квалификацию", - сказала Смирнова.

По итогам второго дня соревнований в общем медальном зачете лидирует Норвегия, завоевавшая две золотые награды и одну бронзовую.