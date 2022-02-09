Роналду повторил свою худшую серию без голов

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду переживает небольшой кризис: в пяти матчах в 2022 году португалец не отметился результативными действиями и повторил свою худшую серию без забитых мячей.

В последний раз Роналду не мог поразить ворота соперников в пяти встречах подряд за свой клуб аж в 2010 году, когда он еще выступал за мадридский "Реал". Еще одна интересная статистика: Роналду не забил ни в одной из последних десяти встреч английской Премьер-лиги (АПЛ), в которых выходил на замену. Вот и в игре против "Бернли" португалец появился на поле после перерыва, но помочь своей команде добыть победу так и не сумел (1:1).

Разумеется, у главного тренера "МЮ" Ральфа Рангника не могли не поинтересоваться, почему он оставил своего лучшего бомбардира на скамейке. Немецкий специалист признался: дело не в травме или плохом самочувствии. "Недавно мы противостояли "Бернли" и знаем, что на первых порах против этой команды приходится много бегать, бороться за подборы. Мы начали с Кавани, поскольку силовая игра больше подходит ему, нежели Криштиану", - отметил Рангник.

Ну а пока "МЮ" и остальные английские гранды продолжают биться в АПЛ, действующий победитель Лиги чемпионов "Челси" находится в Эмиратах. Накануне лондонцы провели полуфинальный матч клубного чемпионата мира против "Аль-Хилаль" (Саудовская Аравия), результат которого стал известен после подписания номера "РГ" в печать. Первым же участником финала стал бразильский "Палмейрас".

Тем временем

Московский "Спартак" одержал первую победу при новом главном тренере Паоло Ваноли: в товарищеском матче на сборах в Эмиратах "красно-белые" обыграли "Урал" - 3:1. У столичной команды отличились Айртон, Роман Зобнин и новичок клуба ямайский форвард Шамар Николсон, у "Урала" - Алексей Евсеев.