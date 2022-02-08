Журналисты подсчитали стоимость автомобильной коллекции Роналду

Гараж футболиста Криштиану Роналду поражает своим великолепием. Как подсчитали журналисты британского издания Daily Mail, общая стоимость автомобильной коллекции спортсмена составляет около 21 миллиона евро. Хранится она в основном в Мадриде, где у футболиста имеется особняк.

Увидеть мельком эту коллекцию можно в документальном фильме, снятом Netflix о подруге Роналду Джорджине Родригес. Именно на основе этого фильма британские журналисты и вели свои подсчеты.

Жемчужиной собрания является Bugatti Centodieci из ограниченной серии, который оценивается в 10 миллионов евро. Было выпущено всего десять таких экземпляров. Мощность двигателя - 1600 лошадиных сил, за две секунды автомобиль разгоняется от 0 до 100 км в час, а максимальная скорость может достигать 380 км в час. Правда, как обращают внимание уже испанские журналисты, в Мадриде ценить эти достоинства не получится, тем более что в последние годы в столице пиренейского королевства разрешенная на улицах скорость была сильно ограничена.

В гараже также можно найти Bugatti Veyron за 2 миллиона евро. В 2010 году, когда он был выпущен на рынок, он был признан Книгой рекордов Гиннеса самым быстрым городским автомобилем в мире. Однажды такой разогнался до 431 км в час.

Кроме того, в коллекции есть Bugatti Chiron за 2,4 миллиона евро и Ferrari Monza аз 1,6 миллиона. Последний автомобиль был признан самым красивым суперкаром 2018 года (кабриолет без крыши и лобового стекла был создан по образу гоночных моделей 1950-х годов).

Остальные машины были приобретены за более скромную цену - менее миллиона евро: Ferrari 599 GTO (600 тысяч), McLaren Senna (около миллиона), Rolls-Royce Cullinan (350 тысяч), Rolls-Royce Phantom Drophead Coupé (600 тысяч), Bentley Flying Spur (300 тысяч). И это не считая различных Lamborghini, Mercedes, Range Rover.

Недавно коллекция пополнилась еще одним экземпляром - Cadillac Escalade, который Роналду на день рождения подарила его возлюбленная. Джорджине Родригес пришлось импортировать его из США, поскольку в Европе он не продается. Именно на этой машине он теперь приезжает на тренировки в Манчестере.

В Мадриде же, где хранится большая часть его коллекции, футболист предпочитает пользоваться скромным Chevrolet Camaro за 40 тысяч евро.