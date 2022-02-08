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08.02.2022 13:41
Рубрика: Спорт

Журналисты подсчитали стоимость автомобильной коллекции Роналду

Текст: Юрий Когалов

Гараж футболиста Криштиану Роналду поражает своим великолепием. Как подсчитали журналисты британского издания Daily Mail, общая стоимость автомобильной коллекции спортсмена составляет около 21 миллиона евро. Хранится она в основном в Мадриде, где у футболиста имеется особняк.

Фото: Gettyimages
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Увидеть мельком эту коллекцию можно в документальном фильме, снятом Netflix о подруге Роналду Джорджине Родригес. Именно на основе этого фильма британские журналисты и вели свои подсчеты.

Жемчужиной собрания является Bugatti Centodieci из ограниченной серии, который оценивается в 10 миллионов евро. Было выпущено всего десять таких экземпляров. Мощность двигателя - 1600 лошадиных сил, за две секунды автомобиль разгоняется от 0 до 100 км в час, а максимальная скорость может достигать 380 км в час. Правда, как обращают внимание уже испанские журналисты, в Мадриде ценить эти достоинства не получится, тем более что в последние годы в столице пиренейского королевства разрешенная на улицах скорость была сильно ограничена.

В гараже также можно найти Bugatti Veyron за 2 миллиона евро. В 2010 году, когда он был выпущен на рынок, он был признан Книгой рекордов Гиннеса самым быстрым городским автомобилем в мире. Однажды такой разогнался до 431 км в час.

Кроме того, в коллекции есть Bugatti Chiron за 2,4 миллиона евро и Ferrari Monza аз 1,6 миллиона. Последний автомобиль был признан самым красивым суперкаром 2018 года (кабриолет без крыши и лобового стекла был создан по образу гоночных моделей 1950-х годов).

Остальные машины были приобретены за более скромную цену - менее миллиона евро: Ferrari 599 GTO (600 тысяч), McLaren Senna (около миллиона), Rolls-Royce Cullinan (350 тысяч), Rolls-Royce Phantom Drophead Coupé (600 тысяч), Bentley Flying Spur (300 тысяч). И это не считая различных Lamborghini, Mercedes, Range Rover.

Недавно коллекция пополнилась еще одним экземпляром - Cadillac Escalade, который Роналду на день рождения подарила его возлюбленная. Джорджине Родригес пришлось импортировать его из США, поскольку в Европе он не продается. Именно на этой машине он теперь приезжает на тренировки в Манчестере.

В Мадриде же, где хранится большая часть его коллекции, футболист предпочитает пользоваться скромным Chevrolet Camaro за 40 тысяч евро.

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