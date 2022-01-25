Роналду разругался с тренером "Манчестера" и задумался об уходе из клуба

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду готов покинуть клуб в летнее межсезонье. По информации зарубежных СМИ, такое решение португалец может принять сразу по нескольким причинам.

Во многом будущее Криштиану на "Олд Траффорд" зависит от двух вещей: сумеют ли "красные дьяволы" попасть в Лигу чемпионов и кто будет главным тренером команды. На данный момент хоть "Юнайтед" и идет на четвертом месте в турнирной таблице английского первенства, но по потерянным очкам его опережают как "Тоттенхэм", так и "Арсенал". К слову, по информации британских СМИ, зарплата Роналду снизится на 25 процентов (до 23 миллионов евро в год), если "манкунианцы" не пробьются в Лигу чемпионов.

Что касается отношений с нынешним рулевым "МЮ" Ральфом Рангником, то со стороны кажется, что между ним и Криштиану далеко не все идеально. Все обострилось после недавнего матча с "Брентфордом" (3:1), когда португалец гневно отреагировал на замену в концовке встречи. Он не стал пожимать руку Рангнику и сел отдельно от остальных одноклубников на скамейке запасных.

- Я не истолковал это так, будто Криштиану бросает мне вызов. Он просто слишком эмоционально показал, что не рад моему решению. Такое происходит не впервые: еще когда Фергюсон его менял, ситуация была довольно схожей. Все дело в амбициях Роналду и его желании остаться на поле. Но если через несколько лет он станет тренером, то сам пройдет через подобное. Я его не виню, однако любой наставник хочет, чтобы все было не так эмоционально, особенно перед камерами. Не думаю, что это пойдет кому-то на пользу - ни ему самому, ни партнерам по команде, - уверен Рангник.

В целом с приходом Рангника результативность Криштиану снизилась. Достаточно сказать, что в предыдущих трех матчах (с "Вулверхэмптоном", "Брентфордом" и "Вест Хэмом") португалец не набрал ни одного очка по системе "гол+пас". В последний раз Роналду забивал еще в прошлом году - 30 декабря в ворота "Бернли" (3:1).

Непростые отношения у Криштиану сложились не только с Рангником, но и с некоторыми одноклубниками. Так, по сообщениям портала The Athletic, несколько молодых игроков считают, что с португальцем сложно найти общий язык. К потере единства в раздевалке "Юнайтед" привела также близость Роналду с соотечественниками Бруну Фернандешем и Диогу Далотом. Сам Криштиану недавно публично раскритиковал манчестерскую молодежь.

- Зрелые игроки, те, кто постарше, всегда могут дать совет молодым ребятам. Но есть нюансы. Можно проговорить с человеком весь день, однако он может не прислушаться к тебе. Помню, когда мне было 18 лет, некоторые опытные футболисты разговаривали со мной. Я себе говорил: "Криштиану, ты знаешь, что тебе нужно совершенствоваться. Они знают больше, чем ты, они прошли через многие плохие моменты". Сейчас же молодежь не воспринимает критику. Имею в виду не только наших ребят из "Юнайтед", а вообще. У меня есть дети, я знаю, о чем говорю, - отметил Роналду.

А ведь Криштиану мог минувшим летом уйти из "Ювентуса" не в "МЮ", а в стан соседей "красных дьяволов" - "Манчестер Сити". Португалец вел интенсивные переговоры с "горожанами", однако за несколько дней до закрытия трансферного окна у игрока возникли сомнения, так как он почувствовал, что в "Сити" ему не гарантировано место в стартовом составе. После этого уже сам клуб из Манчестера задумался о необходимости этой сделки. Изначально предполагалось, что Роналду заменит в команде Хосепа Гвардиолу Рахима Стерлинга, собиравшегося уйти в "Барселону". Однако Стерлинг остался, как и Рияд Марез с Бернарду Силвой. В итоге Гвардиола сообщил руководству "Манчестер Сити", что вполне может обойтись и без Роналду.

Непросто складываются дела в новом клубе у вечного конкурента Криштиану Лионеля Месси. С момента перехода в "Пари Сен-Жермен" аргентинец провел 12 матчей в чемпионате Франции и забил лишь один мяч - в октябре в ворота "Нанта". Таким образом, Месси установил личный антирекорд по голам в стартовых 12 турах национального первенства. Впрочем, главный тренер парижан Маурисио Почеттино не видит причин для паники.

- Лео только недавно вернулся в строй после коронавируса, и я рад темпам его восстановления. Месси многое дает команде - это очевидно, - заявил Почеттино.

Между тем

В Кубке Африки состоялся исторический матч: в 1/8 финала Камерун принимал Коморские острова, вышедшие на поле с полевым игроком в воротах. Место в воротах гостей занял левый защитник Шакер Аль-Хадур. Все дело в том, что основной голкипер островитян получил травму, а двое остальных сдали положительные тесты на коронавирус. Коморские острова просили перенести игру, но по регламенту поединок должен состояться, если есть хотя бы 11 футболистов с отрицательным тестом на COVID-19. Аль-Хадур стал одним из героев встречи, пропустив от одного из фаворитов соревнований лишь два мяча (1:2) и отбив четыре из шести ударов в створ.