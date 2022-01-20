Роналду устроил скандал после замены в матче чемпионата Англии

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду гневно отреагировал на замену в концовке матча 17-го тура английской Премьер-лиги против "Брентфорда" (3:1).

Криштиану не сразу поверил, что главный тренер "красных дьяволов" Ральф Рангник решил убрать его с поля на 71-й минуте. Португалец был ошарашен, но все же подал руку вышедшему вместо него Харри Магуайру. При встрече Рангник приобнял игрока, но Роналду словно и не заметил его и прошел мимо. Один из ассистентов немецкого специалиста передал Криштиану куртку, но тот, нацепив один рукав, затем раздосадованно сбросил ее у скамейки, сев на ступеньку рядом с креслами запасных.

- Это нормально, нападающий хочет забивать. Но Роналду вышел после небольшого повреждения, и важно помнить, что впереди у нас еще один матч, - сказал Рангник.

По словам Ральфа, после встречи он поговорил с португальцем. "Я сказал ему, что мы вели 2:0 и должны были извлечь уроки из игры с "Астон Виллой", когда "Юнайтед" упустил преимущество, также имея фору в два гола. Тогда я был зол на самого себя, что не перешел на пятерку защитников. Не хотелось вновь сделать ту же ошибку", - подчеркнул Рангник.

Британские коллеги также обратили внимание, что сразу после замены Рангник подошел к Криштиану и сказал тому: "Тебе 36 лет, ты в отличной форме, но такова работа тренера - принимать решения в интересах команды. Ты поймешь меня, когда станешь тренером".