Путин поздравил тренера по фигурному катанию Татьяну Тарасову с юбилеем

Президент России Владимир Путин, по его же собственным словам, "с огромным удовольствием" присоединился к поздравлениям, которые звучат сегодня в адрес заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой.

В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства отметил, что за годы тренерской работы Татьяна Тарасова вписала в историю отечественного и мирового фигурного катания "уникальные, поистине "звездные" страницы".

"Во многом благодаря вашему профессионализму, таланту и безупречному художественному вкусу, триумфам и победам ваших замечательных учеников в нашей стране этот зрелищный, динамичный вид спорта пользуется особой любовью и популярностью", - отметил Владимир Путин.

Татьяна Тарасова родилась 13 февраля 1947 года в Москве в семье известного хоккейного тренера Анатолия Тарасова. Среди ее воспитанников - 12 олимпийских чемпионов, в том числе пара Ирина Роднина - Александр Зайцев (1976, 1980) и одиночник Алексей Ягудин (2002). Подготовленные ею спортсмены одержали победы в десятках соревнований, кроме того, Татьяна Тарасова активно занимается популяризацией фигурного катания, в том числе в рамках телевизионного проекта "Ледниковый период", жюри которого она возглавляет с 2007 года.