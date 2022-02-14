ФИФА определилась с переигровкой отборочного матча ЧМ-2022 Бразилия-Аргентина

Международная федерация футбола приняла решение о переигровке матча отбора чемпионата мира 2022 года между сборными Бразилии и Аргентины, который был прерван 5 сентября 2021 года.

В матче, который проходил 5 сентября прошлого года в Сан-Паулу, было сыграно всего несколько минут, после чего на поле появились посторонние. Представители местной полиции намеревались задержать четырех футболистов аргентинской команды - Эмилиано Мартинеса, Кристиана Ромеро, Эмилиано Буэндию и Джованни Ло Чельсо. Как сообщило Бразильское агентство санитарного надзора, все они не прошли обязательный карантин из-за пандемии коронавируса.

Гостям тогда удалось "отбить" своих футболистов и они улетели на родину. А матч так и не было доигран. Все материалы Южноамериканская конфедерация футбола отправила в дисциплинарный комитет ФИФА, который в понедельник вынес свой вердикт.

По решению ФИФА, матч будет переигран. Обе федерации футбола заплатят штраф - бразильская - 539 тысяч долларов за нарушения безопасности во время матча, аргентинская на 215 тысяч за несоблюдение ею своих обязательств в отношении порядка и безопасности, подготовки и участия в матче. Помимо этого каждая из федераций заплатит за срыв матча по 54 тысячи долларов.

Четыре игрока аргентинской сборной, выступающие в Англии и не отбывшие карантин - Джованни Ло Чельсо и Кристиан Ромеро из "Тоттенхэма" и Эмилиано Мартинес и Эмилиано Буэндия из "Астон Виллы" - дисквалифицированы на два матча каждый.