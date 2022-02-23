Видео: Зверева дисквалифицировали с турнира в Мексике из-за агрессивного поведения

Один из лучших теннисистов мира Александр Зверев (Германия) досрочно прекратил выступления на турнире в Акапулько из-за ударов по вышке судьи.

Alexander Zverev terminó muy molesto tras perder el duelo de dobles en los octavos de final del Abierto Mexicano.



Al finalizar el partido golpeó la silla del juez en varias ocasiones. pic.twitter.com/OxPj8NmKCW — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) February 23, 2022

Инцидент произошел в парном матче, в котором Зверев с бразильцем Марсело Мело уступил дуэту Ллойд Гласспул/Харри Хелиоваара - 2:6, 6:4, 6:10.

После игры Зверев подошел к арбитру и нанес несколько ударов ракеткой по вышке и высказал резкое недовольство работой рефери. После этого Александр отдал ракетку юному болельщику и покинул корт.

Организаторами турнира были практически сразу же приняты санкции, и Зверев был отстранен от участия в турнире. Таким образом, немец Петер Гоевчик вышел в четвертьфинал одиночных соревнований без борьбы. Напомним, что Зверев был вторым сеяным в Акапулько, а первым является россиянин Даниил Медведев.