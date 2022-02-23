Видео: Зверева дисквалифицировали с турнира в Мексике из-за агрессивного поведения

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Рубрика: Спорт

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Текст: Артур Нанян

Один из лучших теннисистов мира Александр Зверев (Германия) досрочно прекратил выступления на турнире в Акапулько из-за ударов по вышке судьи.

Инцидент произошел в парном матче, в котором Зверев с бразильцем Марсело Мело уступил дуэту Ллойд Гласспул/Харри Хелиоваара - 2:6, 6:4, 6:10.

После игры Зверев подошел к арбитру и нанес несколько ударов ракеткой по вышке и высказал резкое недовольство работой рефери. После этого Александр отдал ракетку юному болельщику и покинул корт.

Организаторами турнира были практически сразу же приняты санкции, и Зверев был отстранен от участия в турнире. Таким образом, немец Петер Гоевчик вышел в четвертьфинал одиночных соревнований без борьбы. Напомним, что Зверев был вторым сеяным в Акапулько, а первым является россиянин Даниил Медведев.

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