Видео: Зверева дисквалифицировали с турнира в Мексике из-за агрессивного поведения

Один из лучших теннисистов мира Александр Зверев (Германия) досрочно прекратил выступления на турнире в Акапулько из-за ударов по вышке судьи.
Alexander Zverev terminó muy molesto tras perder el duelo de dobles en los octavos de final del Abierto Mexicano.— ESPN Deportes (@ESPNDeportes) February 23, 2022
Al finalizar el partido golpeó la silla del juez en varias ocasiones. pic.twitter.com/OxPj8NmKCW
Инцидент произошел в парном матче, в котором Зверев с бразильцем Марсело Мело уступил дуэту Ллойд Гласспул/Харри Хелиоваара - 2:6, 6:4, 6:10.
После игры Зверев подошел к арбитру и нанес несколько ударов ракеткой по вышке и высказал резкое недовольство работой рефери. После этого Александр отдал ракетку юному болельщику и покинул корт.
Организаторами турнира были практически сразу же приняты санкции, и Зверев был отстранен от участия в турнире. Таким образом, немец Петер Гоевчик вышел в четвертьфинал одиночных соревнований без борьбы. Напомним, что Зверев был вторым сеяным в Акапулько, а первым является россиянин Даниил Медведев.