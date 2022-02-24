Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Акапулько

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев преодолел второй круг на турнире в Акапулько. Соперником россиянина в матче за выход в четвертьфинал турнира с призовым фондом 1,6 миллиона долларов был представитель Испании Пабло Андухар.

Уже в первом сете преимущество Медведева не вызвало никаких сомнений. Основная борьба шла на подачах испанца, который смог выиграть всего один гейм - 1:6.

Вторая партия не сильно отличалась от первой. Андухар спустя час и три минуты признал себя побежденным - 1:6, 2:6.

Следующим соперником россиянина станет японец Йосихито Нисиока.