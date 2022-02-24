Победный матч с Нидерландами стал вехой в карьере для двух наших баскетболистов

Мужская сборная России в своем третьем матче квалификации к чемпионату мира 2023 года на площадке дворца спорта "Молот" в Перми переиграла команду Нидерландов со счетом 80:69. Наша национальная дружина продолжает лидировать в группе "Н", ни разу не потерпев поражения.

Игра с командой Нидерландов сложилась в целом непросто, а победили россияне за счет ударной третьей четверти. Фото: Михаил Синицын

В четверг, 24 февраля, на берегах Камы два игрока провели свой первый официальный матч в сборной. Это защитник красноярского "Енисея" Тимофей Герасимов и единственный в составе представитель Суперлиги Макар Коновалов из столичного МБА.

Гости из Нидерландов прибыли в Пермь в статусе аутсайдеров группы, так как в конце ноября прошлого года "оранжевые" уступили итальянцам и исландцам по два очка, но матч с россиянами они начали лихо, набрав восемь безответных очков подряд. Затем новичок Герасимов ответил дальним попаданием, хозяева совершили рывок 13:0. Правда, перелом в игре после этого не наступил. "Оранжевые" упорно сопротивлялись вплоть до третьей четверти, выигранной нашей командой 27:15. Перед заключительной десятиминуткой россияне лидировали с разницей "плюс 11" - 62:51.

Интрига окончательно прекратила существование за три с небольшим минуты до окончания основного времени, когда Артем Комолов из казанского УНИКСа метко бросил из-за дуги - 75:62. Он и стал лучшим бомбардиром в составе победителей, набрав 17 очков. В активе Владислава Емченко ("Локомотив-Кубань", Краснодар) - 14 баллов за результативность.

Дебютант Коновалов провел на площадке всего 26 секунд чистого времени, но и это серьезная веха в его спортивной карьере. Марк Тихоненко, играющий за казахстанскую "Астану", на паркет так и не вышел. У него все еще впереди.

По итогам двухкругового турнира в нашей группе в следующий раунд квалификации выйдут три сильнейшие команды из четырех. Причем в новой таблице будут учтены абсолютно все результаты стартовой стадии. Вот поэтому победа над Нидерландами была столь важна, несмотря на статус аутсайдера у соперника. Противостояние вчерашних оппонентов продолжится в воскресенье, когда они проведут новую встречу уже на гостевой для нас площадке в городе Алмере.