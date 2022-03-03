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03.03.2022 20:29
Рубрика: Спорт

"Локомотив" крупно проиграл "Енисею" и вылетел из Кубка России

Текст: Артур Нанян
Столичный "Локомотив" с треском вылетел из Кубка России, проиграв в 1/8 финала на своем поле "Енисею" со счетом 0:4.
Вратарь "Локомотива" Даниил Худяков. Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости Вратарь "Локомотива" Даниил Худяков. Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Вратарь "Локомотива" Даниил Худяков. Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости

Буквально за несколько дней до этой встречи "железнодорожники" остались без тренера: свой пост покинул Маркус Гисдоль, который не просто нарушил контрактные обязательства перед клубом, но даже не удосужился попрощаться с командой.

Непросто предугадать, что ждет "Локомотив" в оставшейся части сезона, однако матч с "Енисеем" москвичи откровенно провалили. Уже в первом тайме хозяева остались в меньшинстве после удаления Наира Тикнизяна и пропустили два мяча. Во второй половине у "красно-зеленых" был шанс вернуть интригу, но Рифат Жемалетдинов не реализовал пенальти.

Ну а в концовке "Енисей" забил еще два гола: отличились Андрей Окладников и Михаил Комков. Ранее также забили Валерий Кичин и Александр Ломакин с одиннадцатиметровой. Как итог - 4:0 в пользу клуба из Красноярска.

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