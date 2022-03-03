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03.03.2022 19:06
Рубрика: Спорт

РФС подаст апелляцию в CAS на решения ФИФА с УЕФА об отстранении сборных России

Текст: Артур Нанян

Российский футбольный союз (РФС) на своем официальном сайте сообщил, что оспорит в Спортивном арбитражном суде (CAS) решения ФИФА и УЕФА об отстранении сборных России от участия в международных соревнованиях.

"РФС считает, что ФИФА и УЕФА при принятии решения об отстранении российских команд не располагали правовым основанием. Оно нарушило основополагающие права РФС как члена ФИФА и УЕФА, в том числе право принимать участие в соревнованиях. Кроме того, решение о снятии национальной сборной с квалификации к чемпионату мира-2022 было принято под давлением прямых соперников по стыковым матчам, что нарушило спортивный принцип и правила честной игры", - говорится в заявлении РФС.

В РФС подчеркнули, что организации не было предоставлено право на отстаивание своей позиции, чем было нарушено фундаментальное право на защиту. Об иных деталях подачи апелляции в CAS, в том числе о сроках рассмотрения иска, будет сообщено дополнительно.

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