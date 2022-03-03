В Совфеде оценили решение Паралимпийского комитета по российским спортсменам

Отстранение российских паралимпийцев от участия в Играх в Пекине противоречит Олимпийской хартии, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Международный паралимпийский комитет отстранил спортсменов из РФ и Беларуси от участия в зимней паралимпиаде.

"Решение противоречит Олимпийской хартии, которая напрямую запрещает дискриминацию по политическим мотивам, запрещает дискриминацию исходя из национальной или государственной принадлежности спортсменов", - сказал Клишас РИА Новости.

Такое решение говорит о том, что нарушение прав россиян стало нормой, считает сенатор. Он добавил, что вся ответственность лежит на международных функционерах олимпийского движения, поспешивших "вписаться в антироссийскую истерию".