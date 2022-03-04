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04.03.2022 11:30
Рубрика: Спорт

Малкин признан второй звездой дня в НХЛ

Текст: Максим Домчев
Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге.
Фото: Kim Klement/REUTERS Фото: Kim Klement/REUTERS
Фото: Kim Klement/REUTERS

В ночь на пятницу Малкин помог своему клубу переиграть на выезде обладателей Кубка Стэнли клуб "Тампа-Бэй" - 5:1. На счету Малкина одна заброшенная шайба и две голевые передачи.

Результативная серия россиянина, который пропустил почти половину сезона из-за травмы, достигла семи матчей. Всего в 20 матчах нынешнего сезона Малкин забросил 10 шайб и отдал 14 голевых передач.

"Вашингтон" без Овечкина обыграл "Монреаль"

Первой звездой стал чешский голкипер "Вашингтона", отыгравший на ноль с матче против "Каролины" и отразивший 36 бросков. Его соотечественник и коллега по амплуа из "Аризоны" Карел Веймелка признан третьей звездой. На его счету 42 отраженных броска в матче против "Колорадо", который его команда выиграла со счетом 2:1.

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