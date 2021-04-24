Защитник "Ротора" Кверквелия установил рекорд по автоголам

Защитник волгоградского "Ротора" Соломон Кверквелия установил рекорд по голам в свои ворота в чемпионате России по футболу.

В матче 27-го тура РПЛ против "Зенита" Кверквелия поразил собственные ворота в самом конце первой половины встречи. Этот автогол стал для грузинского защитника пятым в карьере, больше не забивал никто.

Кверквелия по два раза забивал в собственные ворота, выступая за казанский "Рубин" и московский "Локомотив". Ранее Кверквелия делил лидерство с обладателем бронзовой медали чемпионата Европы 2008 года Денисом Колодиным, по три автогола в РПЛ на счету Виталия Дьякова, Александра Амисулашвили, Павла Маслова и Ризвана Уциева.