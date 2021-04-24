"Урал" и "Ахмат" не выявили победителя

"Урал" и "Ахмат" в матче 27-го тура РПЛ сыграли вничью - 1:1.

Программа 27-го тура РПЛ открывалась матчем в Екатеринбурге, где местный "Урал" принимал грозненский "Ахмат". Гости на неделе проводили матч полуфинала Кубка России, в котором в серии послематчевых пенальти проиграли самарским "Крыльям Советов".

Грозненцы сумели открыть счет на 11-й минуте встречи. Отличился полузащитник Лечи Садулаев. Больше в первом тайме голов не было.

Хозяевам удалось отыграться на 58-й минуте. В составе уральцев гол на счету полузащитника Рафал Аугустыняка.

После 27 туров у "Урала" стало 31 очко, команда на 12-й строчке. У грозненцев 36 очков и 10-я позиция.