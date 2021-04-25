Карацев прокомментировал победу над Джоковичем в Белграде

Аслан Карацев в полуфинале турнира в Белграде в трех сетах одолел первую ракетку мира серба Новака Джоковича. После матча он рассказал о том, насколько непросто далась победа. Карацев отметил силу соперника.

"Для победы над ним нужно выкладываться на 200 процентов, порой кажется, что ты играешь со стеной. Ни одного очка он не отдает без борьбы", - цитирует россиянина сайт АТР.

Карацев добавил, что Джоковичу нельзя отдавать розыгрыши, ведь в таком случае он берет свое. "Так у меня случилось во втором сете, который я проиграл", - сказал теннисист. По мнению россиянина, победа над Джоковичем стала важнейшей в его карьере.