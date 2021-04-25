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25.04.2021 01:26
Рубрика: Спорт

Карацев сыграет с Берреттини в финале турнира в Белграде

Текст: Максим Домчев

Соперником российского теннисиста Аслана Карацева в финале турнира АТР в Белграде стал представитель Италии Маттео Берреттини.

Рублев поднялся на 7 место в обновленном рейтинге ATP

В субботу, 24 апреля, на престижном теннисном турнире в Белграде определились финалисты. Как уже сообщала "РГ", в первом полуфинале почти за три с половиной часа россиянин Аслан Карацев в трех сетах сломил сопротивление первой ракетки мира Новака Джоковича.

Его соперник определялся в матче между спортсменом из Италии Маттео Берреттини и японцем Таро Даниэлем. И здесь для выявления победителя потребовалось провести три партии. В первой итальянец легко переиграл соперника 6:1. Этот успех его немного расслабил и во втором сете дело дошло до тай-брейка, где Даниэль взял верх - 7:6 (7:5).

Эта неудача сильно разозлила итальянца и он выиграл эту партию - 6:0. Победитель турнира определится в воскресенье. Ему достанется 100 тысяч евро и 250 очков.

Спорт Теннис Турниры ATP и WTA

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