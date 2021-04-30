Определились четвертьфиналисты юниорского ЧМ по хоккею

На проходящем в США юниорском чемпионате мира стали известны все участники четвертьфинала.

В группе В, где выступает сборная России, вне плей-офф оказалась сборная Германии, потерпевшая три поражения в трех матчах.

Минувшей ночью немцы встречались с командой России и уступили 1:6, потеряв все шансы выйти дальше.

Кстати, форвард сборной России Матвей Мичков, забросивший четыре шайбы, признан лучшим игроком дня.

Также из нашей группы в следующую стадию вышли команды Финляндии, США и Чехии. Окончательно места в группе определятся позже.

В группе А борьбу за медали продолжат Сборные Беларуси, Канады, Швеции и Швейцарии. Команда Латвии с тремя поражениями заняла последнее место в группе.