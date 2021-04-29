ИИХФ утвердила музыку Чайковского вместо гимна РФ на чемпионате мира

Об этом сообщил глава ИИХФ Рене Фазель. Ранее международная федерация планировала в качестве гимна РФ использовать гимн ИИХФ, но после того, как Международный олимпийский комитет утвердил музыку Чайковского, то аналогичное решение было принято и на предстоящий чемпионат мира.

"Федерация хоккея России обратилась, чтобы был Чайковский. Мы согласились. Так что да, будет Чайковский звучать на чемпионате мира", - сказал Фазель ТАСС.

Также стало известно, что в Латвии будет звучать фрагмент, который исполнит народный артист РФ пианист Денис Мацуев. Он подготовит несколько вариантов произведения.

Напомним, решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне спортсмены из РФ на два года лишены права выступать на Олимпиадах, Паралимпиадах и чемпионатах мира под флагом и гимном РФ.