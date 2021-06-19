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19.06.2021 17:32
Рубрика: Спорт

ЦСКА интересуется бывшим главным тренером "Эвертона"

Текст: Максим Домчев

Руководство московского футбольного клуба ЦСКА проведет встречу с бывшим главным тренером английского "Эвертона" Марку Силвой.

Фото: <a href="http://www.kc-camapa.ru/" rel="nofollow" target="_blank">"Крылья Советов"</a>
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Об этом сообщил известный итальянский журналист Николо Скира. Он написал в Twitter, что ЦСКА начал общение с португальским специалистом.

По данным Скиры, несмотря на недавнее заявление руководства армейского клуба о том, что они не ищут нового главного тренера после ухода Ивицы Олича, боссы столичного клуба все же намерены найти известного иностранного специалиста.

Кандидатурой Силвы также интересуется турецкий "Фенербахче", являющийся лидером в споре за наставника.

ЦСКА уволил Олича 15 июня. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Алексей Березуцкий.

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