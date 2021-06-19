ЦСКА интересуется бывшим главным тренером "Эвертона"

Руководство московского футбольного клуба ЦСКА проведет встречу с бывшим главным тренером английского "Эвертона" Марку Силвой.

Об этом сообщил известный итальянский журналист Николо Скира. Он написал в Twitter, что ЦСКА начал общение с португальским специалистом.

По данным Скиры, несмотря на недавнее заявление руководства армейского клуба о том, что они не ищут нового главного тренера после ухода Ивицы Олича, боссы столичного клуба все же намерены найти известного иностранного специалиста.

Кандидатурой Силвы также интересуется турецкий "Фенербахче", являющийся лидером в споре за наставника.

ЦСКА уволил Олича 15 июня. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Алексей Березуцкий.