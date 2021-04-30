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30.04.2021 02:37
Рубрика: Спорт

Сборная России обыграла Германию на юниорском ЧМ по хоккею

Текст: Максим Домчев
Юниорская сборная России одержала первую победу в основное время на чемпионате мира, обыграв Германию - 6:1. Четыре шайбы на счету Матвея Мичкова, отметившегося голом в стиле лакросс из-за ворот.
Фото: fhr.ru Фото: fhr.ru
Фото: fhr.ru

После двух сложнейших стартовых матчей на турнире против команд США и Финляндии в копилке российской команды было всего три очка - россияне в фантастическом матче переиграли американцев в овертайме, а затем упустили победу с финнами, уступив в серии буллитов.

В третьей игре команда Альберта Лещева противостояла куда более скромной команде Германии, однако на таком уровне ко всем соперникам нужно относиться серьезно.

В первом периоде россияне отличились лишь однажды - это сделал Данила Юров.

Во второй 20-минутке пришло время Матвея Мичкова. В самом начале игрового отрезка он отметился голом из-за ворот в лучших традициях своего более опытного соотечественника Андрея Свечникова.

Мичков на этом не остановился и вскоре оформил сначала дубль, а потом уже и хет-трик.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Получив более чем серьезное преимущество, российская команда в третьем периоде продолжила атаковать, и Илья Квочко в пятый раз огорчил соперников. И все же сыграть на ноль голкиперу сборной России Сергею Иванову было не суждено - Коннор Корте смог нанести неберущийся бросок.

Но последнее слово в матче осталось за командой Альберта Лещева. Мичков оформил покер, отличившись на турнире уже в шестой раз.

После этой победы сборная России набрала 6 очков и возглавила таблицу группы В. На очко отстает команда Финляндии, сыгравшая на матч меньше, 4 очка у команды США. В заключительном матче группового раунда сборная России сыграет против Чехии.

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