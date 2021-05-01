Плющенко объявил о возвращении Трусовой к Тутберидзе

Новости

Актриса из "Игры престолов" обвинила Мэрилина Мэнсона в изнасиловании 13:01
Тарасова поддержала возвращение Трусовой к Тутберидзе 12:50
Путин дал поручения по виду на жительство для финалистов "Россия - страна возможностей" 12:32
Между президентами Киргизии и Таджикистана состоялся телефонный разговор 12:24
В Москве в апреле высадили более 13 тысяч деревьев и кустарников 12:14
Свыше 27 тысяч граждан Киргизии эвакуированы из зоны конфликта на границе 12:05
Патриарх Кирилл поздравил верующих с наступающей Пасхой 11:43
Синоптики рассказали о погоде в Москве на первые майские праздники 10:50
Участок "салатовой" линии метро закрыли почти на месяц 10:48
Три легионера покинут "Спартак" 10:34
Блинкен заявил о стремлении США к конструктивным отношениям с Россией 10:14
В Екатеринбурге водитель Volkswagen устроил массовое ДТП 09:55
На Ставрополье шестеро детей находятся в тяжелом состоянии после ДТП 09:34
Благодатный огонь из Иерусалима доставят спецбортом в Москву 09:30
Видео: На Алтае подтопило более 70 домов, жителей эвакуировали 09:04
В Москве ожидают благодатный огонь из Иерусалима 08:55
В Киргизии 1 и 2 мая объявлены днями траура 08:40
Индия установила новый антирекорд прироста заболевших COVID-19 за сутки 08:03
Пушкова удивила реакции Зеленского на марш неонацистов в Киеве 07:36
Возвращающимся из Индии австралийцам грозит до пяти лет тюрьмы 06:44
NASA приостановило контракт с компанией SpaceX по лунной программе 05:40
В Хабаровском крае введут режим ЧС из-за смертельной аварии с автобусом 05:05
Пожар в индийской больнице унес жизни 12 пациентов 04:56
Мигрантам понадобится единый электронный документ для пребывания в РФ 04:34
Канада остановит применение вакцины Johnson & Johnson 04:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Какие спортивные трансляции смотреть с 30 апреля по 3 мая на ТВ
Какие спортивные трансляции смотреть с 30 апреля по 3 мая на ТВ
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Великая суббота: как правильно подготовиться к Пасхе
Великая суббота: как правильно подготовиться к Пасхе
01.05.2021 12:05
Рубрика: Спорт

Плющенко объявил о возвращении Трусовой к Тутберидзе

Текст: Максим Домчев
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко объявил о завершении сотрудничества с фигуристкой Александрой Трусовой.
Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости

Об этом Плющенко заявил в субботу в Instagram. По его словам, контракт с фигуристкой истек, и стороны приняли решение его не продлевать.

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
Пара Тарасова - Морозов будет готовиться к Олимпиаде у Тутберидзе

"Итак, с замечательной Сашей Трусовой мы прошли очень плодотворный сезон! Выиграли 2 этапа кубка России, бронзу Чемпионата России и Мира. Это был сложный сезон для всех нас! 1 мая наш контракт закончился, и по обоюдному желанию 2 сторон мы его продлевать не стали", - написал он.

Плющенко добавил, что фигуристка возвращается обратно в "Самбо-70".

"Надеемся, что все обещания, которые ей даны "старой-новой" школой будут в будущем перед ней выполнены", - добавил он.

Причины расставания, по словам двукратного олимпийского чемпиона, стороны решили не называть. При этом Плющенко пожелал экс-подопечной успехов.

Ранее Академию Плющенко покинула другая фигуристка Алена Косторная, которая также вернулась в группу Этери Тутберидзе.

Спорт Фигурное катание