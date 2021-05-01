Плющенко объявил о возвращении Трусовой к Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко объявил о завершении сотрудничества с фигуристкой Александрой Трусовой.

Об этом Плющенко заявил в субботу в Instagram. По его словам, контракт с фигуристкой истек, и стороны приняли решение его не продлевать.

"Итак, с замечательной Сашей Трусовой мы прошли очень плодотворный сезон! Выиграли 2 этапа кубка России, бронзу Чемпионата России и Мира. Это был сложный сезон для всех нас! 1 мая наш контракт закончился, и по обоюдному желанию 2 сторон мы его продлевать не стали", - написал он.

Плющенко добавил, что фигуристка возвращается обратно в "Самбо-70".

"Надеемся, что все обещания, которые ей даны "старой-новой" школой будут в будущем перед ней выполнены", - добавил он.

Причины расставания, по словам двукратного олимпийского чемпиона, стороны решили не называть. При этом Плющенко пожелал экс-подопечной успехов.

Ранее Академию Плющенко покинула другая фигуристка Алена Косторная, которая также вернулась в группу Этери Тутберидзе.