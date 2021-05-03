Шесть игроков "Арсенала" не смогут сыграть против "Спартака"

Шесть футболистов тульского "Арсенала" не смогут принять участие в матче 28-го тура РПЛ против "Спартака".

В понедельник в Туле пройдет заключительный матч 28-го тура РПЛ, в котором местный "Арсенал" примет столичный "Спартак". Гости в случае победы опередят другой столичный клуб - "Локомотив" - и выйдут на второе место в турнирной таблице.

Из-за дисквалификации в этой встрече не смогут сыграть четыре футболиста "Арсенала" - Гия Григалава, Тарас Бурлак, Даниил Хлусевич и Кирилл Панченко.

Как стало известно "Спорт-Экспрессу", также не выйдут на поле два игрока атакующей линии тульского клуба - Евгений Луценко и Александр Ломовицкий. Оба игрока испытывали проблемы со здоровьем и на протяжении всей подготовки к матчу не принимали участия в тренировках в общей группе.