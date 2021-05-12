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12.05.2021 19:36
Рубрика: Спорт

Защитили площадку

"Локо" повел в самой интересной серии 1/4 финала Единой лиги
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 103(8454)
В стартовавшем плей-офф Единой лиги самым интригующим противостоянием является серия до двух побед между ПБК "Локомотив-Кубань" (Краснодар) и "Химками". Здесь в первой встрече "железнодорожники" на своей площадке выиграли со счетом 89:80.
Воспитанник клубной системы "Локо" Андрей Мартюк (на фото слева) - один из самых перспективных игроков команды. Фото: Пресс-служба Единой лиги Воспитанник клубной системы "Локо" Андрей Мартюк (на фото слева) - один из самых перспективных игроков команды. Фото: Пресс-служба Единой лиги
Воспитанник клубной системы "Локо" Андрей Мартюк (на фото слева) - один из самых перспективных игроков команды. Фото: Пресс-служба Единой лиги

Химчане пусть и неудачно выступили в Евролиге, зато в составе команды - один из самых высокооплачиваемых игроков Старого Света защитник Алексей Швед. Под занавес "регулярки" восстановился после травмы и стал боеспособной единицей экс-чемпион НБА центровой Тимофей Мозгов. В рядах "Локо" нет суперзвезд такого масштаба, зато краснодарская команда - сбалансированный коллектив с исполнителями высокого класса по разным амплуа.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/khabkrai.ru
В финале ЧР по баскетболу 3х3 победили москвичи и петербурженки

В самом начале серии на арене краснодарского "Баскет-холла" "Локо" при поддержке почти двух тысяч своих болельщиков сумел ликвидировать дефицит в 13 очков, возникших по итогам второй четверти и пары минут игры после большого перерыва. Далее интрига держалась долго, в концовке игроки кубанцев действовали более концентрированно, добившись победы "плюс 9". Лучшими бомбардирами в рядах хозяев стали Миндаугас Кузминскас (23 очка), Найджел Уильям-Госс (20 + 11 результативных передач), Кевин Херви (14) и Дрю Гордон (13 + 14 подборов). У БК "Химки" отличились Алексей Швед (19 + 11 передач), Эррик Макколлум (19) и Сергей Моня (12).

Евгений Пашутин: Мы отыграли свои "минус 13" за счет нашего характера

- Ребята отдали сердце, проявили характер. Мы долго не играли, не сразу поймали ритм, не были готовы к жесткой борьбе, - сказал наставник "Локо" Евгений Пашутин. - "Химки" почувствовали это, забивали с хорошим процентом, ведь в их составе много снайперов. Во второй четверти мы не лучшим образом действовали в защите. В перерыве поговорили, усилили детали в обороне, более терпеливо двигали мяч. За счет характера отыграли 13 очков. В концовке хорошо отзащищались, контролировали подбор. Защитили свою площадку, сделали то, что и должны были. Серия переезжает в Химки, будем продолжать идти к своей цели.

Результаты других первых матчей 1/4 финала: ЦСКА - "Нижний Новгород" - 84:59, "Зенит" СПб - "Парма" (Пермь) - 86:66. Игра УНИКС (Казань) - "Зелена-Гура" (Польша) завершилась уже после подписания этого номера "РГ".

Где будем смотреть

13 мая, четверг, "Матч ТВ"

19.25. "Химки" (Московская область) - "Локомотив-Кубань" (Краснодар). 1/4 финала. Вторая игра серии до двух побед (счет серии 0-1). Прямая трансляция.

Спорт Баскетбол