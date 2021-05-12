Овечкин установил антирекорд по голам за сезон

Российский нападающий клуба "Вашингтон" Александр Овечкин впервые в карьере не смог достичь отметки в 30 шайб за сезон.

В ночь на 12 мая "Вашингтон" проводил заключительный матч регулярного чемпионата НХЛ. Столичные хоккеисты переиграли "Бостон" со счетом 2:1, а лидер команды Александр Овечкин не отметился результативными действиями.

По итогам нынешнего сезона Овечкин впервые в карьере не смог достигнуть отметки в 30 заброшенных шайб. На его счету всего 24 года. До этого россиянин на протяжении 15 сезонов преодолевал эту отметку, а его худшим результатом были 32 заброшенные шайбы.

Овечкин и Яромир Ягр делят второе место по числу сезонов с 30 и более голами. Рекорд же принадлежит Майку Гартнеру, которому удавалось преодолевать эту отметку 17 раз.

В плей-офф "Вашингтон" сыграет против "Бостона". Первый матч серии пройдет в ночь на 16 мая.