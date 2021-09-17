Главный тренер "Монако" назвал Головина важным для команды игроком

Главный тренер "Монако" Нико Ковач высказался об игре российского полузащитника клуба Александра Головина, чья голевая передача помогла обыграть "Штурм" в Лиге Европы.

В четверг монегаски добились победы в стартовом матче Лиги Европы над "Штурмом" со счетом 1:0. Во втором тайме на поле вышел российский полузащитник Александр Головин, в итоге ставший автором голевой передачи партнеру.

Ковач отметил, что игра получилась непростой, поскольку соперник умело оборонялся. Также он отдельно прокомментировал игру Головина. "Александр для нас очень важный игрок. На поле он демонстрирует нам свои качества", - приводит слова тренера сайт "Монако".