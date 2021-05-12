Проворов сыграет за сборную России на чемпионате мира

Российский защитник "Филадельфии" Иван Проворов сыграет на чемпионате мира по хоккею в Латвии.

Как сообщает Twitter Федерации хоккея России, игрок скоро присоединится к команде в Праге, где проходит этап Евротура. Проворов по итогам регулярного чемпионата НХЛ был признан лучшим защитником "лётчиков". В 56 матчах регулярного сезона он отметился семью голами и 19-ю передачами.

За карьеру в НХЛ он набрал 159 очков (50 голов +109 передач) в 371-м матче.

Ранее о согласии сыграть на ЧМ сообщили защитники Владислав Гавриков, Никита Задоров, Артем Зуб, а также нападающий Михаил Григоренко.