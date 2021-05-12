Семь игроков из НХЛ сыграют за сборную России на ЧМ

Семь хоккеистов из Национальной хоккейной лиги смогут выступить на чемпионате мира за сборную России.

Как сообщает Twitter Федерации хоккея России, свое согласие сыграть на турнире выразили нападающие Михаил Григоренко и Александр Барабанов. Также в расположение сборной прибудут пять защитников.

В Латвии сыграют Артем Зуб, Иван Проворов, Никита Задоров, Владислав Гавриков, Никита Нестеров. Последний вместе с "Калгари" завершит сезон 19 мая. До сих пор непонятно, сможет ли принять участие в чемпионате мира еще один игрок линии обороны Никита Зайцев. Штаб сборной ждет ответа от "Оттавы" о состоянии игрока.

По разным причинам не смогут присоединиться к команде еще два хоккеиста - нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Павел Бучневич и защитник "Сан-Хосе" Николай Кныжов. У первого до сих пор нет определенности с новым контрактом, и он был вынужден отклонить поступившее предложение. Что касается Кныжова, то у игрока "акул" травма.