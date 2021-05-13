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13.05.2021 17:02
Рубрика: Происшествия

Подозреваемый в избиении PR-директора "Спартака" отправлен под домашний арест

Текст: Максим Домчев
Фото: Пресс-служба Перовского суда/ТАСС Фото: Пресс-служба Перовского суда/ТАСС
Фото: Пресс-служба Перовского суда/ТАСС

По решению Перовского суда Москвы Жафяр Боровков, подозреваемый в избиении директора по связям с общественностью московского футбольного клуба "Спартак" Антона Фетисова, отправлен под домашний арест до 10 июля.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Ранее следствие направило в суд ходатайство о заключении под стражу Боровкова. Однако, как сообщает РИА Новости, суд принял другое решение.

В отношении Боровкова возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Максимальное наказание по данной статье - до восьми лет лишения свободы.

Инцидент произошел 9 мая. В результате конфликта Боровков нанес удар Фетисову, который был госпитализирован в реанимацию одной из больниц. Позже он был переведен в обычную палату.

Ранее сообщалось, что Боровков дал признательные показания, а Фетисов опознал его.

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