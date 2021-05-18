Три очка Овечкина и Орлова не спасли "Вашингтон" от поражения

"Вашингтон" в овертайме уступил "Бостону" во втором матче серии плей-офф НХЛ - 3:4.

В Вашингтоне прошел второй матч серии плей-офф НХЛ между "Кэпиталз" и "Бостоном". Гости сумели добиться победы в овертайме и сравняли счет - 1-1. В составе победителей голы на счету Джейка Дебрюска, Патриса Бержерона, Тейлора Холла и Брэда Маршана. У хозяев отличились Гарнет Хэтуэй, оформивший дубль, и Ти Джей Оши.

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин отметился голевой передачей, защитник Дмитрий Орлов дважды ассистировал партнерам. Для Овечкина это очко стало 133-м в карьере, и он вышел на чисто третье место среди левых нападающих, опередив финна Эсу Тикканена.

В другом матче "Каролина" переиграла "Нэшвилл" - 5:2. На счету форварда "ураганов" Андрея Свечникова одна заброшенная шайба. Счет в серии стал 1-0.