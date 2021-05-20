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20.05.2021 00:55
Рубрика: Общество

Умер прославленный биатлонист и тренер Александр Привалов

Текст: Максим Домчев

На 88-м году жизни скончался первый советский олимпийский призер в биатлоне Александр Привалов. О смерти выдающегося спортсмена и тренера в среду сообщил Союз биатлонистов России.

Фото: Пресс-служба ФК "Зенит"
Скончался спортивный комментатор Леонид Генусов

"Скончался пионер отечественного и мирового биатлона, Заслуженный мастер спорта СССР, Заслуженный тренер СССР и России, первый отечественный олимпийский призер Александр Васильевич Привалов. Выдающийся тренер и деятель биатлона до последнего дня был преисполнен энергии и планов", - говорится в сообщении.

В начале мая Привалов находился на обследовании в больнице, откуда был выписан три дня назад. Начиная с вечера 17 мая Привалов перестал выходить на связь. В итоге в среду дверь в квартиру была вскрыта и обнаружено тело.

На Олимпиаде в 1960-м году Привалов стал обладателем первой для советских биатлонистов награды ОИ. Он завоевал серебро в гонке на 20 километров.

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