Сборная Канады крупно проиграла США на чемпионате мира по хоккею

Сборная Канады по хоккею проиграла американцам со счетом 1:5 в матче группового этапа чемпионата мира в Риге. "Кленовые листья" впервые в истории потерпели два поражения в двух стартовых встречах первенства планеты.

В составе победителей отличились Джейсон Робертсон, Адам Кленденинг, дважды Тревор Мур и Мэтт Теннисон. У канадцев же шайбу забросил Максим Комтуа. Для США эта победа стала первой на нынешнем турнире: с тремя очками команда располагается на пятом месте группы "В".

В следующем матче Канада сыграет 24 мая с Германия, а американцы днем позже встретятся с Казахстаном.