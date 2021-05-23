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23.05.2021 22:57
Рубрика: Спорт

Сборная Канады крупно проиграла США на чемпионате мира по хоккею

Текст: Артур Нанян

Сборная Канады по хоккею проиграла американцам со счетом 1:5 в матче группового этапа чемпионата мира в Риге. "Кленовые листья" впервые в истории потерпели два поражения в двух стартовых встречах первенства планеты.

Фото: AP Photo/Roman Koksarov
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В составе победителей отличились Джейсон Робертсон, Адам Кленденинг, дважды Тревор Мур и Мэтт Теннисон. У канадцев же шайбу забросил Максим Комтуа. Для США эта победа стала первой на нынешнем турнире: с тремя очками команда располагается на пятом месте группы "В".

В следующем матче Канада сыграет 24 мая с Германия, а американцы днем позже встретятся с Казахстаном.

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