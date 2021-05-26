"Вильярреал" и "Манчестер "Юнайтед" поборются за Лигу Европы

Сегодня в Гданьске (Польша) состоится решающий матч второго по престижу футбольного клубного турнира Европы - Лиги Европы. В нем "Манчестер Юнайтед" встретится с "Вильярреалом".

Для обеих команд этот финал - последняя возможность завоевать трофей по итогам сезона. Но если "МЮ" уже привык к титулам в Европе, да и историческим победам в целом, то "Вильярреал" может выиграть первый кубок в истории клуба.

Кто как ни Унаи Эмери, бывший тренер "Спартака", знает, как добиваться успеха в Лиге Европы. Рулевой "Вильярреала" ранее четырежды участвовал в финале этого турнира, и трижды его футболисты оказывались сильнее. Что касается наставника "МЮ" Уле Гуннара Сульшера, то для него сегодняшний финал - дебютный у руля "красных дьяволов".

Добавим, что матч "Юнайтед" с "Вильярреалом" начнется в 22.00 по московскому времени.