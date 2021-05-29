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29.05.2021 19:58
Рубрика: Спорт

Брагин отметил тактически грамотную игру россиян со швейцарцами на ЧМ

Текст: Артур Нанян
Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин поделился своим мнением после победы над Швейцарией (4:1) в пятом матче на чемпионате мира в Риге.

До сегодняшней встречи россияне выиграли на турнире в трех встречах (с Чехией, Великобританией и Данией) и потерпели поражение от словаков (1:3). Отвечая на вопрос о шансах на завоевание титула, Брагин подчеркнул, что пока преждевременно говорить о таких вещах.

Фото: Jari Pestelacci/Just Pictures/Sipa USA/reuters
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"Делаем шаг за шагом, а дальше посмотрим на конечный результат. Два дня паузы, тяжеловато входили, но самое главное - 30 блокированных бросков. За счет полной самоотдачи и грамотной тактической игры команда добилась результата", - отметил Брагин.

Также Брагин прокомментировал действия форварда Сергея Толчинского, забросившего две шайбы в ворота швейцарцев и признанного лучшим игроком матча.

"Толчинский всегда был в расширенном списке, мы следили за ним, рассчитывали на него - вот почему он в сборной. Второй и третий голы - определяющие. Сергей хорошо провел третий период. Надеюсь, он продолжит в том же духе", - сказал Брагин.

На данный момент сборная России лидирует в группе "А", набрав 12 очков. Следующий матч команда Валерия Брагина проведет 31 мая - в соперниках будет Швеция.

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