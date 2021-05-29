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Рубрика: Спорт

Онлайн-трансляция матча ЧМ по хоккею Швейцария - Россия

Текст: Елена Казьмина

В субботу сборная России по хоккею сыграет в своем пятом матче на чемпионате мира в Риге. Соперниками команды Валерия Брагина будет Швейцария. Игра пройдет на льду "Олимпийского спортивного центра".

Фото: Chris O'Meara/AP
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Швейцарцы после крупного поражения от шведов со счетом 0:7 отыгрались на словаках - 8:1. Этот результат позволил подопечным Патрика Фишера выйти на первое место в группе "A" по дополнительным показателям. При этом по очкам равенство. И у России, и у Словакии, и у Швейцарии по девять после четырех туров.

Сборная России, в свою очередь, допустила на этом ЧМ пока одну осечку. Команда Брагина проиграла Словакии (1:3), камня на камне от которой не оставили швейцарцы.

Этой весной сегодняшние соперники сыграли друг с другом в двух товарищеских матчах. И швейцарцы во всех одержали победы - 1:0 и 3:1. Одно можно сказать точно - простым субботний матч для обеих команд не будет. Тем и интереснее!

Матч Швейцария - Россия начнется в 16:15 по московскому времени. Следите за нашей онлайн-трансляцией!

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