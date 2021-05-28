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Рубрика: Спорт

Боб в помощь

Вратарь Бобровский сыграет за россиян на ЧМ-2021
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 116(8467)
Дважды лауреат "Везина трофи", награды лучшему вратарю сезона в Национальной хоккейной лиге Сергей Бобровский поможет сборной России на чемпионате мира в Риге. Его "Флориду" накануне выбила из Кубка Стэнли "Тампа".
Фото: Chris O'Meara/AP Фото: Chris O'Meara/AP
Фото: Chris O'Meara/AP

На данный момент основным вратарем сборной считается Александр Самонов, отыгравший в Риге три матча: против Чехии (4:3), Словакии (1:3) и Дании (3:0). Игру против Великобритании (7:1) провел Иван Бочаров.

Фото: EPA
Брагин о матче с Данией: Правильно играть начали со второго периода

Публично недовольство голкиперами главный тренер сборной Валерий Брагин не выражал, но в команде явно рассчитывали на вратарское подкрепление из НХЛ. Первой опцией был Илья Самсонов из "Вашингтона", но игрока по медицинским соображениям не отпустил клуб. А вот с Бобом, как называют Сергея в Штатах, срослось. Но сыграть на турнире он сможет отнюдь не сразу. По прибытии в Ригу 29 мая, вратаря ждут три дня карантина. Таким образом, Бобровский будет доступен для сборной со стадии 1/4 финала, матчи которой запланированы на 3 июня.

Сегодня у сборной выходной . А завтра наши сыграют со швейцарцами, которые после поражения от шведов (0:7) сполна отвели душу на словаках - 8:1.

Между тем

С 1 июня болельщики будут допущены на матчи чемпионата мира, который пока проходит без зрителей. Какой именно окажется разрешенная квота, пока не сообщается. Для того чтобы попасть на трибуну, помимо билета потребуется документ о вакцинации от коронавируса, выданный не ранее 14 дней до игры. Как сообщили "РГ" в пресс-службе оргкомитета ЧМ-2021, речь идет об электронном сертификате, подтвержденном государством, в котором была сделана вакцинация. Также вживую следить за хоккеем смогут те, кто переболел коронавирусом.

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