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29.05.2021 18:17
Рубрика: Спорт

Сборная России по хоккею победила команду Швейцарии на чемпионате мира

Текст: Максим Домчев
Сборная России обыграла команду Швейцарии на проходящем в Риге чемпионате мира по хоккею. Встреча группы А завершилась со счетом 4:1 (0:0, 1:0, 3:1) - "РГ" вела текстовую онлайн-трансляцию матча. Благодаря этому успеху команда Валерия Брагина вышла в единоличные лидеры группы А.

В первом периоде команды присматривались друг к другу, стараясь надежно действовать в обороне. Итог - нулевая ничья. Открыть счет удалось лишь почти за четыре минуты до конца второго периода. При игре в большинстве Антон Бурдасов по правому флангу прорвался к воротам и переиграл вратаря.

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
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В середине третьего периода Нико Хишир наказал россиян за ошибку в обороне и сравнял счет. Но спустя две минуты Павел Карнаухов переправил шайбу в сетку почти с пятачка. А затем Сергей Толчинский оформил дубль с разницей в семь минут, во втором случае поразив уже пустые ворота.

Сборная России добилась четвертой победы на чемпионате мира и, набрав 12 очков, возглавила турнирную таблицу в группе А. В следующем матче 31 мая россияне сыграют с командой Швеции, которая ведет отчаянную борьбу за место в четверке.

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