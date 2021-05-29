Сборная России по хоккею победила команду Швейцарии на чемпионате мира

В первом периоде команды присматривались друг к другу, стараясь надежно действовать в обороне. Итог - нулевая ничья. Открыть счет удалось лишь почти за четыре минуты до конца второго периода. При игре в большинстве Антон Бурдасов по правому флангу прорвался к воротам и переиграл вратаря.

В середине третьего периода Нико Хишир наказал россиян за ошибку в обороне и сравнял счет. Но спустя две минуты Павел Карнаухов переправил шайбу в сетку почти с пятачка. А затем Сергей Толчинский оформил дубль с разницей в семь минут, во втором случае поразив уже пустые ворота.

Сборная России добилась четвертой победы на чемпионате мира и, набрав 12 очков, возглавила турнирную таблицу в группе А. В следующем матче 31 мая россияне сыграют с командой Швеции, которая ведет отчаянную борьбу за место в четверке.