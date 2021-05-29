Вратарь Бобровский прибыл в расположение сборной России на ЧМ по хоккею

Голкипер клуба НХЛ "Флорида Пантерз" Сергей Бобровский прибыл в расположение сборной России на чемпионат мира в Риге. Об этом сообщается в официальном микроблоге Федерации хоккея России (ФХР) в Twitter.

Как ранее сообщили "РГ" в пресс-службе ФХР, в Латвии игроку предстоит карантин, и после прибытия он сможет сыграть только через семь дней.

Ранее команда Бобровского "Флорида" выбыла из борьбы за Кубок Стэнли, уступив в серии "Тампа-Бэй".