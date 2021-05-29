Вратарь Бобровский прибыл в расположение сборной России на ЧМ по хоккею

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
Голкипер клуба НХЛ "Флорида Пантерз" Сергей Бобровский прибыл в расположение сборной России на чемпионат мира в Риге. Об этом сообщается в официальном микроблоге Федерации хоккея России (ФХР) в Twitter.
Как ранее сообщили "РГ" в пресс-службе ФХР, в Латвии игроку предстоит карантин, и после прибытия он сможет сыграть только через семь дней.
Ранее команда Бобровского "Флорида" выбыла из борьбы за Кубок Стэнли, уступив в серии "Тампа-Бэй".
⚡Вратарь Сергей Бобровский прибыл в расположение сборной pic.twitter.com/x7HRDRQ8lu— Хоккей России (@russiahockey) May 29, 2021