Новости

Путин и Лукашенко в субботу продолжили переговоры в Сочи 16:23
Стивен Сигал вступил в партию "Справедливая Россия - За правду" 16:19
Малый противолодочный корабль "Нарьян-Мар" отстрелялся в Баренцевом море 16:15
В Астрахани пострадавшая в пыльной буре девочка вышла из комы 16:10
Дзюба считает, что "Манчестер Сити" выиграет Лигу чемпионов 16:01
Lufthansa продолжит полеты в Россию по измененному маршруту 15:42
Вратарь Бобровский прибыл в расположение сборной России на ЧМ по хоккею 15:28
Сборная России назвала состав на матч против Швейцарии на ЧМ по хоккею 15:18
Казахстанские хоккеисты со счетом 11:3 разгромили итальянцев на ЧМ 15:13
Пашинян заявил о готовности отвести войска на границе с Азербайджаном 14:52
Китаец попытался вывести из РФ драгоценности под видом тортов "Прага" 14:26
Индийский самолет экстренно сел после обнаружения на борту летучей мыши 14:13
Умер Бенуа Сокаль - автор культовой серии квестов Syberia 13:55
Возобновляются рейсы Air France между Парижем и Москвой 13:53
Росприроднадзор выявил новый выброс нефтепродуктов в море у Туапсе 13:52
Собянин: Восточный вокзал разгрузит центр Москвы 13:28
Открылся маршрут от Москвы до Валаама на поезде и "Метеоре" 13:24
У "Черной Пантеры" будет спин-офф с Данай Гурирой 12:51
Директор "Белавиа" назвал западные санкции подлостью 12:45
В ЕС разрешили прививать подростков вакциной Pfizer/BioNTech 12:21
Актриса и балерина Виолетта Прохорова умерла в Италии 12:06
СМИ: У "Джокера" с Хоакином Фениксом будет сиквел 11:57
В МИД России опровергли инсинуации в японских СМИ по Южным Курилам 11:48
В Болгарии учения НАТО вышли из-под контроля 11:40
Вышел трейлер сайфай-боевика с Марком Уолбергом "Бесконечность" 11:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Названы сроки приема заявлений на выплаты семьям с детьми-школьниками
Названы сроки приема заявлений на выплаты семьям с детьми-школьниками
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
Что изменится в жизни россиян в июне. Главные законы
Что изменится в жизни россиян в июне. Главные законы
29.05.2021 15:18
Рубрика: Спорт

Сборная России назвала состав на матч против Швейцарии на ЧМ по хоккею

Текст: Максим Домчев
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Тренерский штаб сборной России назвал состав команды на матч против сборной Швейцарии на чемпионате мира по хоккею.

Фото: EPA-EFE/TOMS KALNINS
Беларусь потерпела четвертое поражение на ЧМ по хоккею, уступив Дании

В субботу в 16:15 сборная России проведет пятый матч группового этапа чемпионата мира по хоккею. Подопечные Валерия Брагина сыграют с командой Швейцарии, которая пока лидирует в группе А.

Обе команды после четырех матчей набрали по 9 очков. Эта встреча может стать определяющей в борьбе за первое место.

Валерий Брагин доверил место воротах Александру Самонову.

Сочетания пятерок: Никита Нестеров - Никита Задоров, Антон Слепышев - Дмитрий Воронков - Максим Шалунов;

Владислав Гавриков - Иван Проворов, Сергей Толчинский - Павел Карнаухов - Александр Барабанов;

Игорь Ожиганов - Рушан Рафиков, Эмиль Галимов - Иван Морозов - Антон Бурдасов;

В заявке на матч защитник Григорий Дронов и тройка нападения Артем Швец-Роговой - Владислав Каменев - Евгений Тимкин.

Чемпионат мира по хоккею 2021 Спорт Хоккей Чемпионат мира Чемпионат мира по хоккею-2021