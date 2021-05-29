Сборная России назвала состав на матч против Швейцарии на ЧМ по хоккею

Тренерский штаб сборной России назвал состав команды на матч против сборной Швейцарии на чемпионате мира по хоккею.

В субботу в 16:15 сборная России проведет пятый матч группового этапа чемпионата мира по хоккею. Подопечные Валерия Брагина сыграют с командой Швейцарии, которая пока лидирует в группе А.

Обе команды после четырех матчей набрали по 9 очков. Эта встреча может стать определяющей в борьбе за первое место.

Валерий Брагин доверил место воротах Александру Самонову.

Сочетания пятерок: Никита Нестеров - Никита Задоров, Антон Слепышев - Дмитрий Воронков - Максим Шалунов;

Владислав Гавриков - Иван Проворов, Сергей Толчинский - Павел Карнаухов - Александр Барабанов;

Игорь Ожиганов - Рушан Рафиков, Эмиль Галимов - Иван Морозов - Антон Бурдасов;

В заявке на матч защитник Григорий Дронов и тройка нападения Артем Швец-Роговой - Владислав Каменев - Евгений Тимкин.